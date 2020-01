Dall’Emilia un sostegno al Governo e una spinta al Pd a ribilanciare i rapporti di forza con i 5 Stelle Un dato politico è la costante discesa dei 5 Stelle, che continua a perdere consensi sia in Emilia-Romagna che in Calabria e che a questo punto – davanti a una nuova bipolarizzazione del sistema – sarà costretto a scegliere da che parte stare di Lina Palmerini

Elezioni regionali in Emilia Romagna: ecco i candidati

2' di lettura

È l’Emilia-Romagna la prima sconfitta di Salvini. È lì – non in Calabria dove vince il centro-destra - che aveva chiesto un referendum su di sé ma non ha vinto la sua battaglia di nazionalizzare il voto e di dare una spallata al Governo.

Si capiranno meglio le motivazioni, se una campagna elettorale così personalizzata e così centrata su una polarizzazione sinistra/destra non abbia alla fine risvegliato un elettorato di centro-sinistra svogliato, che alle scorse elezioni si era astenuto.

Un altro dato politico è la costante discesa dei 5 Stelle, che continua a perdere consensi sia in Emilia-Romagna che in Calabria e che a questo punto – davanti a una nuova bipolarizzazione del sistema – sarà costretto a scegliere da che parte stare.

E soprattutto il risultato dell’Emilia-Romagna li spinge a imboccare il bivio di un’alleanza strutturale con il Pd, che andrebbe a rafforzare la coalizione del Conte II nella direzione su cui spinge il premier e Grillo. Questo diventerà il cuore degli stati generali di marzo.

Vince il buongoverno emiliano e Bonaccini in primo luogo ma aiutato, verosimilmente, anche dai gesti troppo radicali del capo leghista da cui è nata la mobilitazione delle Sardine. Per loro un debutto positivo e non a caso il leader del Pd ha voluto ringraziare un movimento che è stato in grado di riaccendere le speranze dell’elettorato di centro-sinistra. Si capirà se questa vittoria emiliana sarà la spinta per costituirsi in qualcosa di più simile a un partito.