Dall’energia agli imballaggi, le aziende scelgono la via verde Il 62% del campione della ricerca di Fondazione Nordest negli ultimi tre anni ha avviato cinque politiche di sostenibilità. Per l'alimentare passo necessario per la reputazione dei brand di Barbara Ganz

Circa la metà delle imprese intervistate ha un piano di comunicazione, ma solo il 9% ha scelto di passare dal Bilancio Annuale al Report Integrato

4' di lettura

Negli ultimi tre anni, più di una azienda su due – per la precisione il 62% - a Nordest ha avviato almeno cinque politiche volontarie legate alla sostenibilità ambientale. Lo rileva una indagine - condotta da CUOA Business School e Fondazione Nord Est, in collaborazione con Confindustria Veneto e la sponsorship di Unicredit -su un campione di 402 imprese (per il 67% situate in Veneto, il 21% in Friuli Venezia Giulia e il 12% in Trentino Alto Adige). A loro è stato chiesto quali azioni e politiche abbiano scelto, ma anche quali motivazioni abbiano spinto a promuovere politiche di sostenibilità, quali benefici abbiamo effettivamente conseguito e quali saranno le priorità in campo ambientale e sociale nei prossimi 5 anni.

Le azioni

Ci sono molti modi di investire in sostenibilità: le aziende interpellate hanno puntato in primo luogo su risparmio energetico e riduzione dei consumi (65%), investimenti in tecnologie e attrezzature rispettose dell'ambiente (63%), riduzione degli imballaggi (54%) e dei rifiuti (57%). Nelle scelte dimostra di avere un peso la tipologia aziendale: la quota di imprese che sceglie di investire in politiche ambientali – si legge nel report – aumenta con il crescere della dimensione. La diffusione di un nuovo atteggiamento è comunque trasversale e diffusa, se è vero che negli ultimi tre anni la quasi totalità delle imprese (il 98%) ha intrapreso almeno una azione di sostenibilità sociale, in gran parte mirata sul benessere dei lavoratori. Un collegamento evidente con quel principio di welfare che proprio in queste regioni – a cominciare dal modello Luxottica in Cadore – ha visto sempre più imprenditori scommettere sul miglioramento del contesto lavorativo, con interventi mirati e spesso condivisi. Il 62% delle imprese ha realizzato iniziative di miglioramento sul fronte di orari di lavoro e altri interventi legati all'ambiente lavorativo, e il 35% ha elaborato un proprio codice etico o di condotta.

CAMPIONE ANALIZZATO 402 imprese, 75% con più di 50 addetti (Fonte: Confindustria Veneto - Fondazione CUOA - Fondazione Nordest)

Le motivazioni

Il 29% si è mosso con l'obiettivo di rispettare obblighi di legge e regolamenti, ma una percentuale quasi uguale (28%) ha messo in primo piano la volontà di adottare comportamenti etici e responsabili. Ancora, il 15% vuole garantire la profittabilità nel lungo termine, e il 15% vuole rispondere alle attese di consumatori e analisti. C'è anche una impresa su 10 del campione che tramite l'impegno in sostenibilità vuole favorire l'innovazione del prodotto.

Da notare le differenze all'interno dei settori produttivi; è il mondo della moda a riferire con maggiore frequenza motivazioni legate ai comportamenti etici (43,1%), mentre il settore alimentare risulta più attento al rispetto delle norme (38,5%). Con quali benefici? Quelli che vengono segnalati con maggiore frequenza sono la riduzione dei rischi (47%), una maggiore efficienza interna (46%), un miglioramento della reputazione del brand (36%) e un aumento del vantaggio competitivo dovuto al posizionamento green (27%).

POLITICHE AMBIENTALI Percentuale imprese per numero politiche intraprese negli ultimi tre anni (Fonte: Confindustria Veneto - Fondazione CUOA - Fondazione Nordest)

I prossimi cinque anni

Come proseguiranno le imprese su questa nuova strada? Il 78% intende muoversi per garantire salute e sicurezza dei propri lavoratori, il 51% vuole incrementare l'efficienza energetica. Le imprese che non si danno obiettivi né priorità sono pari a zero.