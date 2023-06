Dall’Erasmus in Italia un’alternativa alla fuga

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A margine della presentazione dell’ultimo rapporto di Almalaurea è stato evocato più volte. Stiamo parlando dell’Erasmus in Italia che consenta - sulla falsariga di quanto previsto negli scambi internazionali - di svolgere un periodo di studio limitato in un altro ateneo di casa nostra. E, così facendo, magari frenare i tassi di mobilità attuale che oggi si muovono quasi esclusivamente lungo l’asse Sud-Nord e vedono uno studente meridionale su tre risalire lo stivale per iscriversi all’università. A prevederlo è il nuovo regolamento sulle classi di laurea che attua la riforma prevista dal Pnrr e aumenta l’interdisciplinarietà dei corsi di studi.

Voluto dall’ex ministra Cristina Messa il provvedimento è stato condotto al traguardo da chi l’ha sostituita alla guida del Mur (Anna Maria Bernini). Proprio Bernini, rispondendo al question time alla Camera il 7 giugno scorso ha detto che di fatto ormai ci siamo (e, infatti, è stato già inviato alla Gazzetta Ufficiale ed è in attesa di pubblicazione, ndr) ed entro il 30 novembre gli atenei potranno prevedere nei loro regolamenti l’Erasmus in Italia.

Loading...

Nel frattempo c’è chi ha scelto di portarsi avanti con uno dei progetti pilota auspicato anche dal presidente della Crui, Salvatore Cuzzocrea. Nei giorni scorsi gli atenei di Bergamo e Reggio Calabria hanno annunciato il loro accordo che, inizialmente, limita lo scambio alle sole lauree magistrali, in particolare a quelle riguardanti le aree di ingegneria e scienze della formazione primaria. Per quanto riguarda Ingegneria, ogni studente in uscita potrà scegliere esami in un catalogo che contiene tutti i corsi erogati, anche triennali, e di tutti gli anni. Gli studenti inizialmente coinvolti saranno cinque o sei per ateneo, inclusi eventuali studenti di scienze della formazione primaria.

I margini di appetibilità della novità almeno sulla carta ci sono. Ce lo dicono i dati diffusi da AlmaLaurea: nel 2022 si è spostato per motivi di lavoro il 15,8% dei laureati di primo livello e il 27% di quelli di secondo livello occupati a un anno dal conseguimento del titolo. Coinvolti soprattutto i residenti nel Mezzogiorno (33,3% per i laureati di primo livello e 47,5% per quelli di secondo livello), rispetto ai residenti al Nord (4,5% e 6,1%, rispettivamente). Se non è una fuga di massa poco ci manca.