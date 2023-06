Dall’esperienza Dainese nasce l’airbag che salva gli anziani dalle fratture

La startup

Basata a Vicenza, D-Airlab impiega circa 20 persone - età media under 30 – impiegati in R&D, marketing e vendite. Una startup con 50 anni di esperienza: l’ha voluta Lino Dainese - una vita, e un impero (ceduto nel 2015 a Investcorp e successivamente, nel 2022 a Carlyle) specializzati nella protezione del corpo a partire da quello di sportivi come Valentino Rossi e Sofia Goggia.

Le stesse tecnologie messe a punto per la protezione dei campioni e nei contesti sportivi - mondo motociclistico, competizioni di MotoGP e di Sci - qui vengono trasferisce ai contesti della vita quotidiana, applicando il concetto di “Vestito Intelligente”: la protezione c’è, ma non viene percepita dall’utente che la indossa e si attiva soltanto quando serve, coprendo le aree interessate.

Nell’airbag che salva dalle fratture si combinano la capacità di controllare l’aria direzionandola solo dove c’è bisogno, l’intelligenza degli algoritmi in grado di capire quando è il momento opportuno per attivarsi, l’ergonomia che rende il tutto indossabile e funzionale nel suo utilizzo, la bellezza - intesa non soltanto in senso estetico ma anche come accettabilità - e, infine, l’intelligenza delle mani, ossia l’abilità di realizzare concretamente quello che viene progettato.

La cintura intelligente protegge la testa del femore e le anche in caso di caduta grazie all’attivazione degli airbag laterali, permettendo ad anziani e persone con difficoltà motorie di riacquistare sicurezza e autonomia nella vita quotidiana.

FutureAge si indossa in corrispondenza delle creste iliache: l’algoritmo è in grado di percepire la caduta e riconoscere se avverrà sul lato destro o sinistro del corpo, attivando in soli 60 millisecondi l’airbag che si apre prima di toccare terra. Automaticamente e in tempo reale i familiari vengono avvisati: basta collegare FutureAge all’app dedicata (Dairlab) sul cellulare.