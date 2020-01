Dall'esposizione allo storytelling: Raccontare il design

Ormai è noto anche ai muri: la qualità dei prodotti non basta. Per vendere , oggi, questi prodotti devono anche essere raccontati in modo efficace. Le loro intrinseche qualità tecniche o estetiche devono essere “tradotte” per un pubblico di consumatori sempre più esigente ma anche frettoloso, abituato ad avere “tutto e subito” e possibilmente personalizzato al massimo. Per questo il Salone degli stili di vita Homi propone quattro progetti narrativi che aiutano aziende e buyer a diffondere al meglio i contenuti esperienziali e di design che emergono nella manifestazione.