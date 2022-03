Dal bonus sociale al taglio di Iva e accise, ecco le misure contro il caro energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Da una parte le proposte avanzate dai partiti per affrontare il caro-energia, inteso sia nell’accezione di bollette di luce e gas sempre più salate sia in quella di caro carburanti. In prima fila ampliamento della platea del bonus sociale e taglio delle accise che, insieme all’Iva pesa per il 64% sul prezzo finale del carburante. Dall’altra le mosse del Governo: un primo pacchetto di misure anti crisi è atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri a metà settimana, probabilmente già mercoledì 16 marzo (il decreto dovrebbe accompagnato da un provvedimento sull’ Ucraina e da un decreto semplificazioni, funzionale alla realizzazione degli obiettivi del Pnrr). Tra le misure che potrebbero entrare nel pacchetto, un taglio delle accise su benzina e gasolio.

Il pressing dei partiti politici

I partiti premono sull’esecutivo affinché affronti la questione in tempi stretti. Dal Pd alla Lega fino a Fratelli d’Italia e Movimento 5 stelle, tutti sembrano mettere il governo alle strette perché non aspetti la regia europea per muoversi. Lega e Cinque Stelle propongono di andare nella direzione di un nuovo scostamento di bilancio. La soluzione non è esclusa nemmeno dal Pd.

Lo sguardo rivolto a Bruxelles

I ministri sono al lavoro per definire un pacchetto di interventi che si muoverà in parte rafforzando i più recenti decreti energia e in parte sulla falsariga degli aiuti post Covid . Il lavoro preparatorio è legato a doppio filo alle scelte europee, in quanto per intervenire in soccorso delle imprese bisogna aspettare intanto che arrivi il via libera al temporary framework sugli aiuti di Stato, e poi reperire le risorse.

L’allentamento delle regole, come già accaduto con la pandemia, permetterà di replicare le misure a sostegno della liquidità delle imprese ma anche i ristori a fondo perduto - magari attraverso un fondo ad hoc, come indicato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti - che stavolta potrebbero però essere calibrate non tanto sulla perdita di fatturato quando sui consumi di energia e sui settori che più risentono della crisi delle materie prime. I fondi a disposizione determineranno anche il perimetro dei sostegni alle famiglie, perché se aumentare il tetto Isee del bonus sociale potrebbe avere costi contenuti, mettere in campo una sterilizzazione dell’Iva o una riduzione, anche temporanea, delle accise su benzina e gasolio ha invece bisogno di coperture ingenti.

L’ipotesi di un tetto massimo Ue al prezzo del gas

Il Governo guarda alla Ue, e in particolare a un’azione coordinata a livello europeo che fissi un tetto massimo al prezzo del gas. Una linea che è stata ribadita dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Vincenzo Amendola. Parlando a Rai 3 degli step della cosiddetta “unione dell’energia europea”. «Abbiamo dato mandato alla Commissione di lavorare nelle prossime settimane su un meccanismo per il controllo del prezzo del gas», ha chiarito Amendola. Una soluzione potrebbe essere quella di un limite di prezzo sull’importazione di gas naturale in Italia. Strategie condivise a livello europeo, dunque, ma che hanno tempi lunghi - un piano potrebbe essere definito in occasione del Consiglio europeo del 23 marzo - a cui si aggiungerebbero misure nazionali su cui Palazzo Chigi sta lavorando.