Dall’Europa una costellazione di satelliti attorno alla Luna (a guida italiana)

Una bella gara insomma. Si tratta comunque, secondo Luigi Pasquali, coordinatore delle Attività spaziali di Leonardo e Amministratore Delegato di Telespazio, di avere anche una visione in avanti, perché c'è tanto da fare per sostenere la vita sulla Luna.

Non è una passeggiata, insomma, ma secondo Pasquali il nostro marchio, il “made in Italy” potrebbe essere un vantaggio dato che, una volta che sarà sbarcato il o la prima astronauta e sarà stata costruita il primo ambiente lunare, ci saranno problemi sempre crescenti da risolvere in cui noi abbiamo qualcosa da dire: alimentazione, progettazione architettonica, ambiente e arredamento, studio e sviluppo di materiali.

Ci si aspetta da tutto questo una ricaduta importante per noi, nel senso per la vita sulla Terra, come fu per Apollo. Un piccolo esempio fatto da Pasquali: la guida autonoma fondamentale per la mobilità e il lavoro sulla Luna è anche elemento fondamentale per le smart City, in cui ci si prefigura automobili in grado di gestirsi da sole semplificando il traffico, migliorando i parcheggi, dando così più spazio alla vivibilità in città che saranno sempre più popolate.

Le ricadute sulla Terra

Andando sulla Luna, in sostanza, possiamo migliorare anche la sostenibilità sulla Terra, che di fatto è anche uno dei business più promettenti dell'immediato futuro.

Soldi in gioco pochi per i due Consorzi, appena sufficienti per stilare lo studio di fattibilità, qualche milione, ma la prima fase di questo progetto, secondo alcune stime potrebbe portare a un impegno successivo almeno di 500 milioni, o anche oltre, dato che si tratta di un progetto a cofinanziamento.