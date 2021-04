Dall’Europa post-comunista all’Africa, così la Bers aiuta la transizione

4' di lettura

Dall’arco di acciaio che racchiude il sarcofago in cui è imprigionato il reattore nucleare di Chernobyl, in Ucraina, al più grande impianto fotovoltaico d’Africa a Benban, in Egitto. Due importanti progetti promossi dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) aiutano a capire quanto sia cambiata, sotto il profilo geopolitico, questa istituzione finanziaria internazionale creata non molto dopo la caduta del Muro di Berlino.

Sono esattamente trent’anni che la Bers promuove la transizione verso l’economia di mercato, lo sviluppo dell’impresa privata e delle istituzioni democratiche nei Paesi emersi da decenni di comunismo e guerra fredda. Ma la transizione, principio fondatore che anima le sue attività, è un percorso accidentato e non sempre a senso unico. Scuote e ha scosso altre parti del mondo, come il Nord Africa e il Medio Oriente con le primavere arabe; va avanti troppo lentamente, si blocca o addirittura torna sui suoi passi se pensiamo a quanto è accaduto in Russia con l’annessione della Crimea e la guerra nel Donbass o alla svolta autoritaria in Turchia e alla repressione in Bielorussia.

Il passo indietro in Russia

La presidente Odile Renaud-Basso, francese, ex direttore generale del Tesoro, non nasconde in un colloquio con Il Sole 24 Ore le difficoltà che la banca ha avuto e ha a operare in alcuni Paesi: «Se un Paese compie passi indietro in termini di progressi verso la democrazia, siamo in grado di ridurre o fermare i nostri interventi. Nel caso della Russia, la maggioranza dei nostri azionisti nel 2014 ha ritenuto che date le circostanze non sarebbe stato più possibile impegnarsi in nuovi progetti. In questo Paese oggi ci limitiamo a gestire il portafoglio di attività ancora in essere, ma non siamo coinvolti in nuovi progetti, né nel settore pubblico né in quello privato». Fino al 2014 la Russia era il Paese di gran lunga più importante per la Bers come volume di attività e progetti finanziati.

Così in Bielorussia è stato ridotto fortemente il campo d’azione, ma non del tutto congelato: «In seguito agli eventi dell’estate - continua la presidente della Bers - abbiamo sospeso le attività che prevedono il coinvolgimento di istituzioni pubbliche. Riteniamo però utile per il Paese, se davvero vogliamo aiutare lo sviluppo della democrazia e creare possibilità alternative alle imprese di stato, impegnarci in alcuni progetti del settore privato».

Una creatura francese

Dei sette presidenti che si sono finora avvicendati alla guida della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Renaud-Basso è il quarto di nazionalità francese. Prima di lei ci sono stati Jacques Attali, Jacques de Larosière e Jean Lemierre. Perché? Un po’ perché la Francia è stata sempre molto brava a occupare le poltrone di rilievo delle più importanti istituzioni finanziarie internazionali, un po’ perché la Bers, nonostante la sede sia a Londra, è per molti versi proprio una creatura francese.