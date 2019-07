Da Deutsche Bank a Boeing, il maxi-rosso delle trimestrali in Europa e Usa Faro del mercato sui conti di Deutsche Bank, Daimler e Boeing

Giornata con molti big mondiali dell’industria e del credito che hanno diffuso i dati trimestrali, da Deutsche Bank, a Daimler, a Boeing.

Di prima mattina hanno fatto rumore i risultati di due big tedeschi: Deutsche Bank ha registrato una perdita netta di 3,19 miliardi di euro nel secondo trimestre, leggermente superiore alle sue previsioni all'inizio di luglio quando ha annunciato il più grande piano di ristrutturazione della sua storia. Escludendo oneri eccezionali per 3,4 miliardi di euro, il gruppo di Francoforte ha registrato un utile netto di 231 milioni di euro, in calo del 43% su base annua. Il gruppo ha realizzato ricavi per 6,2 miliardi nel trimestre, in calo del 6% e il calo e' piu' marcato (-18%, a 2,9 miliardi) nella banca d'investimento, ex divisione di punta del gruppo e dove effettuera' i tagli principali nel contesto del piano di ristrutturazione.

Negli stessi minuti anche Daimler diffondeva i dati, riportando la prima perdita in quasi dieci anni. Il colosso automobilistico tedesco ha chiuso il secondo trimestre 2019 con un rosso di 1,2 miliardi. La perdita scaturisce principalmente dai costi legati al caso del dieselgate e del richiamo di alcuni veicoli. «I nostri risultati sono stati influenzati soprattutto da

voci straordinarie per 4,2 miliardi di euro», ha spiegato il

presidente Ola Kallenius, che ieri aveva annunciato l'aumento

della partecipazione cinese nella compagine azionaria.

