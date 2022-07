Dall’Fbi a Europol, è allarme globale sullo sbarco dei deepfake in azienda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nei giorni scorsi il Federal Bureau of Investigation ha evidenziato un crescente aumento delle denunce riferibili all'utilizzo di deepfake muniti di informazioni trafugate in rete e utilizzati per rispondere ad offerte di lavoro nel settore delle tecnologie digitali.

I deepfake sono generati da piattaforme di intelligenza artificiale e da sistemi di machine learning progettati spesso per realizzare file immagini, audio e video alterati sulla base di quelli reali. Utilizzati finora prevalentemente per la conduzione di attività di disinformazione politica e per generare profili falsi nell'ambito della pornografia, negli ultimi anni hanno ottenuto una particolare diffusione soprattutto nel campo della satira politica.

Ma l'uso indiscriminato dei deepfake, anche in altri ambiti, sta sollevando non poche preoccupazioni sul piano della disinformazione e della propaganda. Sulla questione è intervenuto l’Fbi il 28 giugno scorso, mediante un annuncio sull’Internet Crime Complaint Center (IC3), in cui si evidenzia l'uso dei deepfake per le candidature a posizioni lavorative in organizzazioni sia pubbliche che private.

La diffusione del “remote job” quale strumento di riferimento nel periodo della pandemia, ha innescato un processo di scoperta da parte del management aziendale mondiale sui vantaggi economici derivanti soprattutto dalla possibilità di far lavorare da casa i propri dipendenti. Di conseguenza, gli schemi di reclutamento delle aziende hanno subito una sostanziale metamorfosi.

L’Fbi sostiene che i deepfake utilizzati per le candidature e le interviste online includono video e immagini alterati in maniera stupefacente. «Le posizioni di remote work e word-from-home analizzate nel rapporti includono le aree dell'information technology, del computer programming, gestione database e programmazione - afferma una nota dell’Fbi -. In particolare, alcune posizioni segnalate includono l’accesso alle personally identifiable information dei clienti, ai dati finanziari, ai database It aziendali e/o alle informazioni personali».