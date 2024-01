Dall’Harley-Davidson Museum a Santiago Calatrava

La prima tappa, praticamente obbligata anche se non si è appassionati di motociclismo, è il Museo dell’Harley-Davidson che nacque qui agli inizi del’900: vi sono esposte più di 450 motociclette a partire dalla serie numero uno. Si possono spulciare gli archivi storici, partecipare agli show o semplicemente sedersi ai tavoli del suo design bar per mangiare un hamburger insieme ai rider provenienti da tutti gli angoli della Terra. Nella Experience Gallery viene data la possibilità di montare in sella e farsi scattare una fotografia. Anche il Racine Art Museum è interessante perché possiede la più ricca collezione di opere artigianali contemporanee degli Stati Uniti che spazia dai manufatti in vetro soffiato ai tessuti all’interno di una struttura davvero all’avanguardia: la silhouette più fantasmagorica della città, comunque, è quella delicata e leggera del Milwaukee Art Museum disegnato da Santiago Calatrava, il quale ha immaginato lo spazio come una nave che solca le acque del Lago Michigan.



