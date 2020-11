Dall’home working allo smart working: ecco cosa devono fare i leader Occorre concentrarsi sulle proprie persone, per metterle in grado di operare al meglio godendo al tempo stesso appieno della propria vita di Gianni Rusconi

(Pool via REUTERS)

Occorre concentrarsi sulle proprie persone, per metterle in grado di operare al meglio godendo al tempo stesso appieno della propria vita

3' di lettura

L'emergenza Covid-19 sta cambiando e cambierà il mondo del lavoro, per i giovani e per i meno giovani. È un assunto che ricorre da mesi e con il quale addetti, professionisti e manager devono fare i conti, sperimentando nuove modalità per svolgere la propria professione. Si parla giustamente di smart working ma sono parecchi coloro che ritengono più appropriato parlare di home working “forzato”, e cioè di un'operatività quotidiana confinata in remoto (nella stragrande maggioranza dei casi nella propria abitazione) e non dettata da una riorganizzazione del lavoro basata su obiettivi misurabili e sui continui feedback dei team leader.

Ne abbiamo discusso con Alessandro Rimassa, co-fondatore di Talent Garden Innovation School, esperto di digital transformation e autore di vari libri (l'ultimo è “Company Culture”).

Loading...

È evidente che in questi mesi molte aziende abbiano “semplicemente” organizzato da remoto il lavoro dei propri addetti, senza cambiare modello. E ora le priorità sono altre. È un'occasione persa?

Il lockdown, dal punto di vista della trasformazione dei modelli organizzativi e dell'impostazione di un nuovo modo di lavorare, è stato e rimane un'occasione importante. Molti amministratori delegati e manager hanno compreso che lavorare a distanza è possibile e che il “command and control” non è l'unico modo di gestire i propri collaboratori; gli stessi lavoratori hanno sperimentato nuovi modi di auto organizzarsi e di gestire la propria giornata, smettendo di dividere in maniera chirurgica ciò che è lavoro e ciò che non lo è, provando a cercare un nuovo equilibrio. Non credo, insomma, che sia stata una occasione persa, ma è altrettanto chiaro che l'evoluzione che ci aspettavamo è ancora tutta da compiersi.

E quando, e come, potrebbe avvenire?

In troppi hanno immaginato che a settembre ci potesse essere un “new normal” del lavoro. Si è inseguita l'idea di avere nuove regole chiare e precise. E il punto vero è proprio qui: dobbiamo imparare a gestire i processi, l'organizzazione e quindi le imprese in maniera liquida e dinamica, non semplicemente flessibile. Dobbiamo cioè comprendere che il lavoro andrà continuamente reinventato e che ricoprire il ruolo di leader nelle aziende significa concentrarsi sulle proprie persone, per metterle in grado di operare al meglio godendo al tempo stesso appieno della propria vita. Se riterranno interdipendenti il fullfillment delle persone e i risultati economici, le aziende saranno più competitive e produttive.

Proviamo a fare un'analogia: se “Company Culture” è il nuovo sistema operativo aziendale, chi deve scrivere e proteggere il software che lo fa funzionare?

La “Company Culture” torna utile in questa situazione di sperimentazione continua perché è uno strumento che consente di accompagnare il cambiamento: laddove regole e processi sono rigidi e difficili da aggiornare ogni sei mesi, la cultura aziendale permette all'impresa di muoversi senza soluzione di continuità in una direzione in grado di farla crescere. Il software sono le persone e i leader, e non solo i manager ma tutti i dipendenti: deve esserci un gigantesco investimento sulla crescita e sulla trasformazione professionale delle persone. Una grande Hr director americana diceva: “Hire for values, train for skills”. Io aggiungo: continuate ad allenare le vostre persone anche sulle competenze soft. È così che si costruisce engagement verso i propri dipendenti, e gli si permette di far funzionare l'azienda stessa.