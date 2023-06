Macron e la doppia sfida: intelligenza artificiale e credito globale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

In questo momento, Macron si pone al centro della scena con due grandi ambizioni, quello di competere a livello globale nell’intelligenza artificiale e quello di ospitare un vertice dei leader mondiali in cui trovare un accordo sul credito.

La spinta all’IA

La Francia spinge per posizionarsi come hub europeo dell’intelligenza artificiale. «Penso che siamo i numeri uno nell’Europa continentale e che dobbiamo accelerare» ha detto il presidente Emmanuel Macron a Cnbc. È una battaglia tra paesi quella che si combatte perché ognuno vuole diventare hub principale di una tecnologia rivoluzionaria e di strategica importanza per i governi di tutto il mondo.

Loading...

IA è considerata di grande impatto per diverse industrie dalla finanza alla sanità ma è anche al centro di una battaglia per la supremazia tecnologica tra Cina e Stati Uniti. L’IA è stata al centro dell’attenzione di tutti in Francia alla conferenza annuale sulla tecnologia Viva Tech, dalle start up alle aziende più vecchie, dalla cosmetica alle banche. Presenti erano Macron, il ministro delle finanze Bruno Le Maire e il ministro digitale Jean-Noel Barrot pronti a dare l’appoggio del governo al lavoro che si sta già facendo. «Investiremo come pazzi in training e ricerca» ha detto Macron alla CNBC, aggiungendo che la Francia è ben posizionata nella IA grazie a talenti e start-up che si stanno formando attorno alla tecnologia.



Mentre gli Stati Uniti sono visti come leader nell’IA da molti punti di vista, la Francia spera di recuperare il ritardo. “Credetemi, è chiaro che gli Stati Uniti sono i numeri uno, per una buona ragione perché è un enorme mercato interno... voglio che colmiamo il divario e investiamo molto di più, sviluppiamo molto di più e acceleriamo molto di più”, ha detto Macron. . Le ambizioni di Parigi incontrano una dura concorrenza anche all’interno dell’Unione Europea soprattutto quella della Germania e del Regno Unito. Riguardo alla concorrenza con gli Stati Uniti, la Francia non ha giganti della IA come Microsoft che investe in OpenAI ma conta di creare due o tre «grandi player globali» in questa tecnologia.

Il vertice sul credito

Questa settimana invece Macron sarà impegnato nel summit per un nuovo Global Financing Pact che mira a cambiare il modo in cui le istituzioni multilaterali lavorano per sostenere meglio le nazioni povere e affrontare minacce come il cambiamento climatico e le future pandemie.