Dall’IA alla fotonica, incentivi da 473 milioni per la ricerca al Sud

Il secondo ambito riguarda gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (nel caso in cui il periodo di utilizzo sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto).

E ancora: sono ammessi i costi per i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; le spese generali relative al progetto ed infine i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Le agevolazioni

A gestire la misura sarà Mediocredito centrale. I finanziamenti agevolati a valere sul Fri sono concessi per una percentuale massima del 50% delle spese e dei costi ammissibili, con associato un finanziamento bancario di importo non inferiore al 20% delle spese. In caso di accesso da parte delle piccole e medie imprese alla maggiorazione del contributo alla spesa, il finanziamento agevolato è concesso al 40% delle spese e dei costi ammissibili.

I contributi alla spesa sono articolati invece sulla base della dimensione dell’impresa proponente: 30% per le piccole imprese; 25% per le medie imprese; 15% per le grandi imprese. Scatta una maggiorazione del 10% sia per i progetti realizzati interamente nelle regioni del Mezzogiorno sia per i progetti che prevedono partenariati. Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal ministero con successivi provvedimenti.

