Lavoro, dall'Ict alla sanità: pronte oltre 15mila offerte per i giovani Il trend sul 2018, secondo Monster Italia, è positivo per tutte le figure del mondo Ict, come gli esperti di cyber security, blockchain e gli ethical hacker

Dall'Ict alla sanità: pronte oltre 15mila offerte di lavoro per i giovani

Da un lato skills digitali, laurea Stem, profonda conoscenza della nuove tecnologie. Dall’altro abilità tecniche, diploma “professionalizzante”, forte manualità. Sono queste le due “anime” che convivono dietro gli oltre 15mila annunci di lavoro nella bacheca virtuale di Monster Italia, società specializzata nel recruiting online.

«Il trend sul 2018 - spiega la marketing manager Elisa Schiavon - è positivo per tutte le figure del mondo Ict, come gli esperti di cyber security, blockchain e gli ethical hacker». Ma non solo. Altri filoni in espansione sono quello green e l’universo social. Per molti la laurea è un must. «Ingegneria informatica, meccatronica e gestionale - dice Schiavon - sono i titoli più gettonati, ma anche statistica e matematica per l’avvento dei Big data».

I riflettori sono spesso puntati su data scientist e specialist: «Le azienda fanno ancora fatica a trovare queste figure - dice Schiavon -: spesso si privilegiano i candidati con buone soft skill e si costruiscono quelle hard con la formazione interna».

D’altro canto, ci sono dei ruoli più tradizionali che rischiano di restare vuoti per mancanza di candidati: sui 15mila annunci di Monster, il 15% è nel manufacturing. «C’è ancora molta richiesta di tecnici e operai specializzati - evidenzia Schiavon -, per i quali il diploma garantisce carriere di tutto rispetto». E a lcuni profili - saldatori, meccanici, fabbri - sono “introvabili” in un caso su due, secondo Excelsior di Unioncamere.