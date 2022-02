Dall’ideazione di Tiziano Vecellio alla divulgazione e alla riproduzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Vi allego una foto HD di un dipinto interessante che vorrei sottoporre a vostra valutazione: «Martirio di San Lorenzo», da Tiziano Vecellio. Opera non datata, misure 51,5 x 37. Olio su rame su telaio in legno. Lastra di rame molto spessa e regolare. Ottime condizioni di conservazione seppur con ampia patina di vernice ossidata e sporco. Nessun segno di restauro. Analisi del pigmento compatibile con il XVI secolo. Riproposizione in controparte e con varianti del dipinto di Tiziano «Martirio di San Lorenzo» esistente in due versioni. Il soggetto ebbe ampia diffusione grazie ad una incisione di Cornelis Cort. L’ incisione mescola particolari dei dipinti di Venezia e del Escorial e ripropone la scena in controparte come nel nostro dipinto che sembra derivato dalla incisione e non dai dipinti originali. Il dipinto è in soffitta dal 1820. La attribuzione è sempre stata copia da Giulio Romano. Una copia al Prado. Una copia risultava nell’inventario del patrimonio del 1647 di Juan Alfonso de Cabrera, ammiraglio di Castiglia.

Attendo vostre, cordiali saluti.



Giovanni Peloso

Loading...

Il nostro lettore mescola osservazioni condivisibili con affermazioni non documentate. Il dipinto in fotografia, a suo dire collocato nella soffitta di famiglia dal 1820, sarebbe realizzato su una spessa lastra di rame ( misure 51,5 x 37 cm) della quale però non ha mandato la foto, anche dopo esplicita richiesta. Dice che è sempre stato ritenuto una copia da Giulio Romano, ma non allega le analisi dei pigmenti che ne proverebbero la compatibilità con materiali del XVI secolo. Sul mercato non mancano esempi tardi e falsi realizzati anche recentemente in questa tecnica, pregevole e rara. L’esame del supporto in rame, come quello della documentazione tecnica, ove realmente esistente, sono indispensabili nell'indagine tecnico-artistica. Viceversa si resta fermi a benauguranti dichiarazioni. Si tratta di un modo di procedere abbastanza tipico che non aiuta un'analisi ponderata e seria. Forse serve ad accreditare, con la pubblicazione su un giornale, una proprietà personale?

Rimettiamo i fatti nel giusto ordine

Il piccolo dipinto, di esecuzione interessante (stando alla foto del diritto), riprende senz'altro una delle più celebri composizioni di Tiziano Vecellio, il «Martirio di San Lorenzo», sin qui noto agli storici in due versioni: quella della chiesa dei Gesuiti di Venezia (493 x 277 cm, dat. 1547-59 c.) e quella della Chiesa di San Lorenzo nel Complesso monastico reale spagnolo dell'Escorial (1564-67 c.). È vero che il suo rame sembra derivare, piuttosto che dai due capolavori di Tiziano citati, dall'incisione che ne fece Cornelis Cort nel XVI secolo. Ma va aggiunto che la presenza di altri esempi antichi con varianti compositive (iconografiche) lascia aperto il campo a possibili ulteriori versioni tizianesche del soggetto che potrebbe essere ricordato anche dal rame del lettore. Ma questo non risolve il problema della datazione dei pigmenti e del supporto, che rientrano in una valutazione di sintesi da farsi studiando anche de visu l'opera.



Tiziano Vecellio, «Martirio di S.Lorenzo» 1564-67, olio su tela, 415 x 297,5 cm. Madrid, Complesso monastico reale El Escorial

Tiziano Vecellio, la sua bottega e i suoi incisori

Gli studi intorno alla bottega di Tiziano hanno cominciato a chiarire le dinamiche delle collaborazioni degli allievi più stretti, e/o allargate ad assistenti temporanei, del suo florido atelier veneziano (ad es. v. Le botteghe di Tiziano, a c. di C.Tagliaferro- B.Aikema et al., Ed.Alinari-24Ore, 2009, pp.293-4). È stata fatta parzialmente luce sugli accordi presi con incisori e stampatori, efficaci propagatori del successo delle idee/invenzioni tizianesche, come Martino Rota, Ugo da Carpi, Pieter de Jode e Anton Bonenfant. Il più importante di essi fu senz'altro l'olandese Cornelis Cort (1533/5-1578), come riconosciuto fin dai tempi del biografo e storico dell'arte Giorgio Vasari (1568, VII).