Dall’Iglesia de Santo Tomè alla Cattedrale di Santa Maria

Cinta da antiche mura solcate dal corso del Tago, attraversate da vie lastricate in pietra sulle quali affacciano palazzi dai soffitti in legno, Toledo accolse El Greco quando questi aveva 35 anni: se ne innamorò al punto che non se sarebbe mai più andato. Nel quartiere in cui si trovava il ghetto, è stata ricostruita dal Marqués de la Vega-Inclán la sua casa atelier, ora convertita in Museo nel quale sono esposte la serie di ritratti denominata Lágrimas de San Pedro, e un gruppo di tele in cui il padrone di casa raffigurò l’Apostolato, la Veduta e la Pianta di Toledo, quasi a volere contribuire alla conoscenza della sua città adottiva. La prima traccia davvero indelebile di El Greco nel Secolo d’oro della Spagna non è affatto distante. La si trova all’interno della trecentesca Iglesia de Santo Tomè riconoscibile dalla torre mudéjar: al suo interno, l’artista cretese ha dipinto La sepoltura del Signore di Orgaz, che si contempla in silenzio come si confà ai più grandi capolavori. Pare che anche Pablo Picasso si sia spesso recato in adorazione artistica di questa opera eccelsa. E poi lui stesso sia entrato in quella Cattedrale di Santa Maria che, come chiesa cattolica, risale al XIII secolo, ma di fatto fu addossata sopra una moschea a sua volta eretta sopra un presente luogo di culto cristiano - del resto, la sovrapposizione di stili ed epoche è la cifra caratteristica di Toledo -: qui dentro, ci si dirige spediti alla sagrestia per vedere da vicino la tela El Expolio di El Greco che anche al Convento de Santo Domingo El Antiguo ha realizzato alcuni dipinti, mentre alcune sue opere sono esposte al Museo de Santa Cruz e nel Museo Duque de Lerma.

Come storditi da tanta bellezza, si sente l’esigenza fisica di camminare, raggiungendo l’iconico ponte romano di Alcantara e da lì l’eremo della Madonna della Valle costruito su di una promontorio roccioso affacciato sulla riva sinistra del Tago per rendersi così conto di come El Greco non facesse altro che riproporre sulle sue tele i paesaggi e scenari che incontrava in città e nelle sue immediate vicinanze, e ne copiasse la luce scolpita dallo scorrere delle stagioni.