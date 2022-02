Dall’inclusione sociale alla sartoria etica, la palestra delle start up

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una palestra dove far crescere idee imprenditoriali giovani, sviluppate da cooperative o aspiranti coop, che spaziano dall’inclusione sociale allo slow tourism, dall’emporio di comunità alla sartoria etica. Sono 22 i partecipanti che nella primavera scorsa hanno risposto al primo bando Coopstartup Veneto, promosso da Legacoop Veneto, Coopfond, Coop Alleanza 3.0 e Genera Imprese, in partnership con Iuav e Fondazione Ca’ Foscari di Venezia, Muec, il master in economia della cooperazione dell'Università di Bologna, con la collaborazione con Hypernova e Generazioni Veneto.

Tra le idee candidate, sono stati selezionati 19 progetti, che attraverso Coopstartup sono cresciuti approfittando del percorso offerto. Accompagnamento, formazione e consulenza prestata dai promotori dell’iniziativa hanno permesso a 13 startup cooperative di predisporre un business plan. I piani d’impresa sono stati poi valutati, arrivando alla selezione dei tre gruppi finalisti e a tre menzioni speciali, che hanno anche vinto un premio in denaro di 9mila euro a fondo perduto.

I migliori progetti sono stati presentati da Materiae di Padova, da Food Coop Conegliano, della provincia di Treviso, che attraverso il sostegno e l’auto economico ricevuto possono ora costituire un’impresa cooperativa, e Cooperativa sociale Levante di Padova, nata nell’anno della pandemia. Oltre alle risorse, le vincitrici riceveranno un accompagnamento consulenziale per la costituzione in cooperativa o lo sviluppo dell’impresa, che proseguirà per i tre anni successivi. Le menzioni speciali, invece, sono andate a Behind Venice, costituita nel capoluogo veneto, ad Agave Società cooperativa di Padova e a Essebipì, nel Vicentino, premiate con 3mila euro a fondo perduto, più il supporto consulenziale.

«Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti attraverso il bando – sottolinea Adriano Rizzi, presidente di Legacoop Veneto – che promuove il modello cooperativo come strumento di impresa. Come già facciamo attraverso lo “sportello StartUp”, rafforzato nel corso dell’ultimo anno, Coopstartup, che avrà cadenza biennale, si è mosso nella direzione di sperimentare nuovi processi e approcci alla promozione cooperativa». L’iniziativa vuole trasmettere i valori dell’impresa cooperativa e «offrire al contempo opportunità di lavoro durevoli, in un momento difficile di ripresa economica e sociale», prosegue. Non a caso le startup arrivate in finale sono frutto dell’inventiva di gruppi in cui l’età media è di circa 35 anni.

Materiae, ad esempio, è nato dall’ispirazione di quattro ragazze under 30, per offrire opportunità formative e lavorative nell’ambito della sartoria artigianale, a partire da una materia prima del tutto particolare: gli abiti scartati dai charity shop o empori dell’usato. Anche Agave, presentato da quattro donne (età media 47 anni) insegue il modello della sartoria etica e si articola in laboratorio sartoriale, negozio fisico e e-commerce, offrendo corsi di sartoria per disoccupati, richiedenti asilo e rifugiati. La prima startup promuove la sostenibilità ambientale e l’economia circolare, la seconda l’emancipazione di soggetti deboli.