Dall’incognita Covid sulla sessione di bilancio ai tempi del Recovery Fund: tutti i nodi del Governo Conte

Aspi: stallo trattativa,resta “no” al vincolo su Cdp

Non si sblocca l'empasse nella trattativa su Autostrade per l'Italia. In un'ultima lettera inviata dal concessionario al ministero dei Trasporti, Aspi dice sì al testo dell'accordo transattivo, ma senza la clausola che vincola l'efficacia dell'intesa al passaggio di Aspi sotto il controllo di Cdp. Una posizione, dunque, che di fatto non cambia e che ha portato la ministra delle Infrastrutture e trasporti Paola De Micheli a certificare la situazione di «stallo». Intanto il tempo stringe e si avvicina la scadenza del termine dei 10 giorni concessi dal Governo per un cambio di passo che scongiuri la revoca. La nuova lettera, che diversamente dalle comunicazioni precedenti - ha fatto notare la ministra - non è co-firmata da Atlantia, verrà approfondita con Mef e Presidenza del Consiglio prima di arrivare a una decisione. Ma nel frattempo, è chiaro che l'atteso cambio di passo ancora non c'è. L'attesa è tutta per il prossimo consiglio dei ministri che, come annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nei giorni scorsi, farà il punto sulla situazione e prenderà «le valutazioni conseguenti».

Mps: uscita del Tesoro a rischio slittamento

Un altro dossier sul tavolo del Governo riguarda il futuro di Mps. Dopo la ricapitalizzazione precauzionale della banca, il Tesoro ne controlla il 68%. Una volta ripulita di oltre 8 miliardi di crediti deteriorati con la bad bank a guida Amco, il Mef vuole uscire entro il 2021. Ma se non si dovesse trovare un acquirente per la quota che il Tesoro detiene nel capitale di Rocca Salimbeni - pesano le cause giudiziarie in capo alla banca, pari a oltre 10 miliardi - il termine potrebbe slittare.

Recovery Fund, manca l’intesa tra Consiglio e parlamento europeo

Un’altra questione riguarda il Next Generation Eu, con i 209 miliardi destinati all’Italia. Lo stallo nella trattativa tra Parlamento e Consiglio europeo sul bilancio comunitario 2021-2027, al quale è strettamente connesso il Fondo per la ripresa da 750 miliardi (una parte dei quali è costituito dalle risorse per l’Italia), rischia di far slittare il momento in cui le prime risorse saranno a disposizione del Paese. La presidente di turno del Consiglio dell’Ue Angela Merkel sperava di far approvare il pacchetto dal parlamento nella settimana del 19 ottobre, ma a questo punto, dopo l’ennesimo round negoziale conclusosi con un nulla di fatto, i tempi potrebbero, anche in questo come nei dossier precedenti, allungarsi. E per un’economia che vedrà quest’anno chiudersi con una contrazione del Pil di nove punti percentuali, con cento miliardi in deficit messi in campo dall’esecutivo tra marzo e agosto per far fronte alla crisi innescata dalla pandemia, uno slittamento sui fondi Ue può fare la differenza.