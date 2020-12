Dall’incubo alla ripresa Lodi ritrova la crescita Primo territorio a subire il lockdown è l'unica provincia lombarda in cui nel terzo trimestre la produzione industriale è in progresso

di Luca Orlando

Pieno regime. Mta oggi lavora a pieno regime, qualche volta anche il sabato. Tutti i contratti sono stati confermati sia in Italia che all'estero. Dall'inizio della pandemia non è stato lasciato a casa nessuno. In foto, un dettaglio della produzione

Primo territorio a subire il lockdown è l'unica provincia lombarda in cui nel terzo trimestre la produzione industriale è in progresso



«Ad aprile pensavamo di chiudere l’anno con un calo dei ricavi del 30%. Ora pensiamo di arrivare a -3».

Quello di Maria Vittoria Falchetti non è un racconto qualsiasi. Perché arriva dalla terza generazione imprenditoriale di Mta, componentista d’auto quasi sconosciuto al grande pubblico ma entrato improvvisamente nelle cronache al momento del varo della prima zona rossa in Italia, quella di Codogno. Che tra i tanti drammi ha imposto uno stop forzato anche al produttore di schede elettroniche, creando danni collaterali ad una lunga filiera a valle, che nei mesi successivi è stata comunque fortemente penalizzata dalla caduta degli acquisti di auto.

«Avrei messo la firma per arrivare a questo risultato - spiega l’imprenditrice - perché oggi in modo davvero inatteso lavoriamo a pieno regime, qualche volta anche il sabato. Tutti i contratti sono stati confermati sia in Italia che all’estero e vediamo anche l’avvio di nuovi modelli. E dall’inizio dell’emergenza - questo è importante dirlo - non abbiamo lasciato a casa nessuno».

PRODUZIONE INDUSTRIA PER PROVINCIA

L’esperienza del gruppo di Codogno, oltre 200 milioni di ricavi e più di 1500 addetti, sul territorio di Lodi non è un caso a parte, come emerge dagli ultimi dati. Che nell’analisi di Unioncamere Lombardia evidenziano in termini di produzione del terzo trimestre due punti in più. Un’inezia, in tempi normali. Un mezzo miracolo nell’anno dell’emergenza. Che proprio Lodi, epicentro del primo lockdown da zona rossa, pare aver superato prima di altri. Lodi è infatti l’unica provincia del territorio lombardo in grado di chiudere il terzo trimestre in crescita, progresso del 2,2% che si confronta con un calo medio annuo di oltre cinque punti per l’intera Lombardia. Certo, qui manca una presenza robusta di tessile-abbigliamento, tra i settori più penalizzati dal Covid, così come della componentistica auto (con qualche eccezione, tra cui appunto Mta), altro comparto non certo aiutato dal crollo della domanda mondiale.

INDICE DI PRODUZIONE SETTORE MANIFATTURIERO-INDUSTRIA Base media anno 2010 = 100. Dati trimestrali destagionalizzati (Fonte: Unioncamere Lombardia, Istat)

Ma pezzi di meccanica legata alle quattro ruote (così come componentisti e fornitori meccanici che operano per altri comparti) riescono comunque a resistere, aggiungendosi ai progressi rilevati nell’alimentare (settore anticiclico per eccellenza), così come nella chimica-cosmesi (si vedano articoli nella pagina a fianco), due settori invece ben rappresentati in provincia.