Dall’industria della carta 2 miliardi per la ripresa verde

I numeri: 22 miliardi e 200mila addetti

La filiera della produzione di carta e cartone e della loro trasformazione in prodotti finiti fattura in Italia 22 miliardi di euro, l’1,4% del Pil, e impiega circa 200mila addetti diretti. Per le caratteristiche del materiale cellulosico, il settore è anche molto rilevante nella sostenibilità ambientale e nell’economia circolare con il raggiungimento dell'80% di riciclo dell'imballaggio, in fortissimo anticipo rispetto all'obiettivo europeo dell'85% da conseguire entro il 2035.

«È dunque un settore pronto alla transizione green, che vuole inserirsi a pieno titolo nel programma nazionale di ripresa e resilienza con un proprio Recovery Plan che vede industria e organizzazioni sindacali uniti per salvaguardare competitività e occupazione», scrive la federazione in una nota.

I sindacati e l’occupazione «buona»

La filiera della carta e della grafica, a differenza di altri comparti, ha sempre prodotto un’occupazione “buona”, cioè tendenzialmente stabile, tecnologicamente evoluta, vicina al sentire dei cittadini e dei luoghi in cui opera, con una sostenibilità sociale che contribuisce all'obiettivo Onu numero 8 per incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. Nel corso dell'evento web della Federazione Carta e Grafica sono intervenuti Giulia Guida, segretaria nazionale Slc Cgil; Roberta Musu, segretaria nazionale Uilcom Uil, e Paolo Gallo, segretario nazionale della Fistel Cisl, i quali nel dibattito hanno sottolineato l’importanza di governare il cambiamento già in atto che vede e vedrà nuove figure professionali sule quali investire in formazione e competenze.

Vedi alla voce ambiente

Stefano Ciafani, presidente della Legambiente , ha sottolineato che il settore cartario ha saputo ritagliarsi un ruolo di leadership nel panorama dell'economia circolare in Italia. Un primato che deve confrontarsi con nuove sfide, dall'innovazione alla produzione e utilizzo di energie rinnovabili, come il biometano.

Michele Bianchi, vicepresidente del Comieco, ha concluso i lavori riportando l'attenzione sul ruolo della raccolta e della selezione della carta principale materia prima del sistema cartario nazionale.