Dall’ingegnere acustico al bio-architetto il punto di forza è la specializzazione

L’ingresso di nuovi materiali nel panorama delle costruzioni è alla base di nuovi percorso di studio: da Bologna a Torino, fino a Venezia sono nati o sono alla studio nuovi master per la progettazione del legno. Una grande crescita coinvolge anche le altre parti del costruire: dai sistemi di isolamento a quelli impiantistici, dai rivestimenti alle pitture. A scendere in campo con corsi di formazione specifici (in genere riservati a chi già progetta) sono le stesse aziende: grandi player come Velux (che produce infissi) o Monier (attiva sul fronte di tetti e coperture) formano gli architetti e gli ingegneri attraverso la creazione di proprie Academy, dove si impara non solo a gestire un prodotto con le relative specifiche, ma si sviluppa una conoscenza critica che aiuta nella soluzione di problemi pratici.

La formazione (non solo quella continua) viene, inoltre, svolta anche dagli enti di certificazione energetica (CasaClima in primis, come Gbc e Passivhaus) e ovviamente dagli Ordini e Collegi, dalle associazioni datoriali nonché da soggetti privati. A fronte di un mercato sempre più competitivo e che chiede maggiore qualità, la capacità di fare sistema fra chi progetta, chi produce e chi posa è il presupposto di base per l’edilizia del futuro.