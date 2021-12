Dall’inizio della legislatura 80 fiducie, 28 nei dieci mesi di Governo Draghi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ventotto questioni di fiducia poste dal governo Draghi in 10 mesi, mentre dall’inizio della legislatura ne sono state poste ben 80. A fare i conti un report di OpenPolis dedicato al ricorso al voto di fiducia del governo. Solo nel mese di novembre l'esecutivo di Mario Draghi ha posto sei questioni di fiducia, il valore più alto dal suo insediamento.

FIDUCIE NELLA XVIII LEGISLATURA 2018-2021 Loading...

Maggior ricorso alla fiducia del governo Renzi: 66

Analizzando i dati delle ultime tre legislature OpenPolis ha rilevato come l'attuale esecutivo sia ancora agli ultimi posti in quanto a fiducie chieste. Il governo Renzi ha fatto il maggior ricorso alle questioni di fiducia: 66. Seguono l’esecutivo di Mario Monti con 51, Berlusconi con 45, Conte II con 36, Gentiloni con 32, Draghi con 28, Conte I con 15, Letta con 10. Esecutivi che però non hanno avuto la stessa durata. Per confrontare l’operato dei diversi governi OpenPolis ha valutato anche il numero di questioni di fiducia poste in media ogni mese. In base a questo indicatore l’attuale esecutivo si trovi al secondo posto con una media di 2,8 voti di fiducia al mese. In testa il governo Monti (3 fiduce al mese), poi seguono gli esecutivi Conte II (2,25), Gentiloni (2,13) e Renzi (2).

Loading...

LE FIDUCIE POSTE DAI GOVERNI DELLE ULTIME TRE LEGISLATURE Loading...

Perchè si fa ricorso alla fiducia

Tra le motivazioni per l’utilizzo della fiducia c’è la necessità di blindare e rendere più rapidi i tempi per convertire i decreti legge per fronteggiare l'emergenza Covid entro la scadenza. E la necessità di approvare le riforme previste dal Pnnr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, rispettando la tabella di marcia per ottenere i fondi. Nel corso degli anni è stato sempre più ricorrente il ricorso alla fiducia dei governi che si sono alternati al timone del paese. Una scelta che limita però il ruolo del parlamento.

Cosa succede quando il governo pone la fiducia su un testo

Quando il governo pone la fiducia su un testo all’esame di Camera o Senato gli emendamenti proposti dai parlamentari decadono. L’unica possibilità di intervento per deputati e senatori è limitata alle dichiarazioni di voto. Spesso il governo presenta il cosiddetto maxi-emendamento che sostituisce totalmente il testo. I decreti legge hanno 60 giorni di tempo per essere convertiti in legge dal Parlamento. Le norme contenute altrimenti decadono. Una dinamica che nel corso degli anni ha monopolizzato i lavori di Camera e Senato mettendo in azione una corsa contro il tempo per la conversione che ha mortificato l’iter di altri provvedimenti di iniziativa parlamentare. Sette i decreti legge decaduti durante il governo Draghi, spesso “recuperati” in altri provvedimenti normativi.

No all’inserimento nella fase di conversione di temi lontani dal fine del provvedimento

Più volte il capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato un monito a governo e Parlamento condannando la pratica di inserire, nelle pieghe dei decreti, misure che non hanno niente a che vedere con il fine originario del provvedimento. L’articolo 74 della Costituzione prevede che il presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, rigettare un provvedimento e chiedere una nuova deliberazione alle camere. La sentenza 32/2014 della Corte costituzionale ha sottolineato che lo scopo della conversione in legge di un decreto legge è quella di stabilizzare un provvedimento emanato in via provvisoria dal governo. Secondo i giudici costituzionali da questo derivano anche limiti all'emendabilità dei decreti legge che non possono aprirsi a «qualsiasi contenuto ulteriore».