Dall’intesa Piemonte-Liguria ai camper al mare o in montagna, anche i vaccini “vanno in vacanza”

L’obiettivo dell’80% della popolazione immunizzata entro settembre rimane. «A fine settembre - ha ribadito il generale Figliuolo - avremo l’80% della popolazione vaccinabile, vaccinata». I prossimi due mesi saranno determinanti. La macchina organizzativa, sia quella gestita a livello centrale dal commissario per l’emergenza coronavirus sia quelle regionali, dovranno fare in modo che il ritmo delle vaccinazioni - secondo la rilevazione di Lab24 allo stato attuale la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 63,7% mentre il 35% è completamente vaccinato; l’ultima media mobile a sette giorni di dosi somministrate ogni giorno in Italia è di 543.064 - non rallenti in un periodo che è caratterizzato dalle ferie. Di qui alcune iniziative.

Vaccini in vacanza, diventa operativo l’accordo tra Piemonte e Liguria

Da oggi, giovedì 1 luglio, Piemonte e Liguria fanno da apripista ai vaccini in vacanza. È diventato operativo l’accordo tra le due regioni, che così “si alleano” per la somministrazione delle dosi nel cuore dell’estate. L’accordo per la reciprocità vaccinale si protrarrà fino a metà settembre, ma il presidente del Piemonte Cirio ha anticipato che nella regione da lui gestita i turisti liguri potranno essere vaccinati anche durante le prossime vacanze sciistiche invernali, se sarà ancora necessario. «Credo che questa intesa aiuti - ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti - in un momento in cui la campagna vaccinale sta rallentando». agevolando i cittadini mettiamo tutti più al sicuro». La collaborazione potrebbe essere estesa ad altre regioni: entrambe guardano alla Lombardia. Il Piemonte pensa anche alla Valle d’Aosta.

Trentino, seconda dose a turisti da tutta Italia

Anche in Trentino i turisti potranno ricevere la seconda dose vaccinale, ma soltanto dopo il 14/o giorno di permanenza. Potranno essere vaccinati i turisti provenienti da tutte le regioni italiane, ha spiegato in conferenza stampa il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. «Stiamo lavorando insieme all’Azienda sanitaria per predisporre il software. Riteniamo quindi nel giro di qualche giorno di riuscire ad introdurre la possibilità di fare la seconda dose ai turisti che vengono in vacanza in Trentino per un periodo superiore alle due settimane. Questo, ci tengo a dirlo, secondo quanto previsto dalle indicazioni nazionali», ha aggiunto Fugatti.

In Valle d’Aosta 2° dose a turisti in vacanza per almeno 30 giorni

Su una linea analoga a quella del Trentino, la Valle d’Aosta. La regione propone la seconda dose ai turisti ma solo se soggiornano per almeno 30 giorni. L’assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali della regione ha precisato che in regione sono ammesse alla vaccinazione di prima e seconda dose, contemporaneamente alla popolazione residente o iscritta al Servizio sanitario regionale, anche le persone domiciliate nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza domiciliare o altro giustificato e comprovato motivo, che impongano una presenza continuativa nella Regione pari o superiore a 90 giorni. Oltre ai turisti, sono ammesse invece alla vaccinazione della sola seconda dose anche i lavoratori che soggiornano in regione almeno per 30 giorni.