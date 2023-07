Dall'Irap allo stop al superbollo, ecco come cambierà il fisco

Primo via libera di Montecitorio alla delega fiscale, riforma bandiera che il governo Meloni punta a chiudere entro la pausa estiva. Passa al Senato, dunque, il provvedimento che contiene, tra l’altro, la detassazione di tredicesime, straordinari e premi di produzione, flat tax incrementale per gli autonomi e superamento graduale dell’Irap. E tra le novità arriva una norma che allenta la stretta prevista nella prima versione del testo sulla vendita online delle e-cig. Il divieto non sarà più relativo a prodotti provenienti da qualsiasi Stato estero, come inizialmente previsto, ma solo fuori dall’Europa. Chi li ordina dovrà però ritirarli dai tabaccai o nei negozi specializzati. Altre modifiche sono già in programma per Palazzo Madama con il testo che tornerà poi in terza lettura a Montecitorio.

