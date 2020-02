Dall’Italia con amore: sulle tracce di 007 da Cortina a Matera

“Casino Royale” tra Como e Venezia

Dopo una lunga pausa, grazie all’attivismo delle nostre film commission l’Italia torna in primo piano nei film di 007. Si riparte nel 2006 di nuovo nel Nord: in “Casino Royale” l’esordiente Daniel Craig si ritrova in convalescenza con la bond girl di turno nella splendida Villa del Balbianello del Lago di Como, che tre anni prima aveva visto celebrare nella saga di Star Wars il matrimonio del cavaliere Jedi Anakin Skywalker, futuro Darth Vader. Mentre tutta la parte finale del film è ambientata ancora una volta a Venezia, tra gite in barca a vela sul Canal Grande con la bond girl Eva Green, inseguimenti in Piazza San Marco, sparatorie nelle calli e crolli di palazzi in Laguna. Ultima scena di “Casino Royale” a Villa Gaeta a San Siro, di nuovo in zona lariana, dove il nostro chiude il film con l’immancabile «Il mio nome è Bond, James Bond».

Dal Garda a Maratea passando per Siena

Passano solo due anni e Daniel Craig nella scena di apertura di “Quantum of Solace” torna sui laghi prealpini italiani, ma stavolta sul Garda, per uno spettacolare inseguimento sulla panoramica Strada Gardesana tra la sua Aston Martin DBS e le Alfa Romeo 159 dei cattivi. Sempre in quel film, 007 si lancia in un altro inseguimento (ma stavolta a piedi) in Piazza del Campo a Siena durante il Palio. Il 22° capitolo cinematografico della saga trabocca d’Italia: ci sono anche le cave di Carrara e Talamone in Toscana, la zona marittima di Maratea e la città fantasma di Craco, in provincia rispettivamente di Potenza e Matera.

Roma protagonista di “Spectre”

Arriviamo al 2015 con “Spectre”, dove l’Italia torna protagonista con Roma: nel kolossal diretto da Sam Mendes compaiono una ventina di luoghi iconici della capitale. Molti dei quali mostrati durante l’ennesimo inseguimento mozzafiato - stavolta notturno - fra Trastevere e la Nomentana, passando per Piazza Navona e la Fontana di Trevi. E poi c'è il colonnato dei Museo della Civiltà Romana, nel film un “falso”per il cimitero del Verano, dove Daniel Craig incontra Monica Bellucci, vedova di un esponente della Spectre prontamente sedotta da Bond. Ci sono poi voluti cinque anni di attesa per rivedere 007 nel nostro Paese: in “No time to die”, vedremo Daniel Craig saltare giù dallo storico Ponte Acquedotto Madonna della Stella di Gravina di Puglia e amoreggiare con Léa Seydoux sulla panoramica balconata sui sassi di Piazzetta Pascoli a Matera.

Vivere per sette giorni come 007

E naturalmente c’è anche chi ha fiutato il business, organizzando alcune “Bond experience” che promettono bene. E' il caso del tour di sette giorni proposto da Oliver’s Travel, con tranfer in elicottero privato per un soggiorno nell'esclusiva villa vicino alla Torre di Talamona di “Quantum of Solace”, con Martini di benvenuto servito da un maggiordomo professionale, per continuare con un giro per la Toscana su alcune delle più belle bond cars (dalla Aston martin DB5 di Skyfall alla Mark IV di “Dalla Russia con amore”), na anche con notti al casinò, escursioni in motoscafo e cene in ristoranti stellati. C’è pure il corso di cocktail, ovviamente dedicato ai drink preferiti dell’agente segreto creato dal giornalista (ex dell’intelligence britannica durante la seconda guerra mondiale) Ian Fleming. Mancano solo la Spectre e le bond girls, ma le seconde forse rappresentano un optional non dichiarato ufficialmente. Con piena licenza di essere 007, almeno per sette giorni.

