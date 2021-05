Dall’Italia centrale un modello per le semplificazioni

3' di lettura

Gentile direttore,

nel dibattito politico-istituzionale assume sempre più rilevanza che il rilancio del Paese passi attraverso un’azione di radicale riforma del sistema normativo dei contratti pubblici, nel senso di una reale semplificazione e accelerazione che garantiscano attuazione e immediata ricaduta degli investimenti da attuare.

È un tema che i sindaci, per il tramite di Anci, sollevano da tempo, proponendo l’adozione di strumenti di semplificazione che, con coraggio istituzionale, favoriscano un reale processo di rinascita che prenda avvio dai contratti pubblici.

È altresì evidente che, dopo la terribile fase emergenziale, il Paese necessiti, ancor di più, di dotarsi di un quadro normativo semplice, capace di agevolare la ripartenza del sistema economico.

Nello stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) tale tematica viene trattata dettagliatamente nel paragrafo intitolato “Semplificazione in materia di contratti pubblici”, dove vengono indicati gli obiettivi, le modalità di attuazione, le misure urgenti e a regime, i tempi, ponendo in evidenza implicitamente come sia ormai improrogabile avviare tale percorso.