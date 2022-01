Dall’obbligo vaccinale per gli over 50 al super green pass per il lavoro: ecco il calendario dei nuovi obblighi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel pacchetto di restrizioni in atto per arginare la corsa della variante omicron e rallentare i contagi legati alla pandemia da nuovo coronavirus, stanno per entrare in vigore nuove misure che riguardano obbligo vaccinale, green pass, mascherine, ingressi in palestra e piscina, in alberghi e strutture ricettive e sul trasporto pubblico locale. Ecco quindi un calendario con le nuove scadenze di entrata in vigore delle nuove misure approvate con i decreti di dicembre e gennaio.

8 GENNAIO 2022

Obbligo vaccinale per gli over 50

Dall’8 gennaio è in vigore la misura prevista dal decreto legge 5 gennaio 2022 che prevede l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50. L’obbligo riguarda italiani e stranieri residenti in Italia. Se non ci si vaccina entro il 1° febbraio scatta una sanzione da cento euro.

Obbligo vaccinale per il personale degli atenei

L’8 gennaio scatta anche l’obbligo vaccinale per tutto il personale delle università, che viene equiparato a quello del mondo della scuola dove già vige l’obbligo.

10 GENNAIO 2022