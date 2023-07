Dall’Ocean race nove progetti per il mare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Trasformare il gran finale, a Genova, di una delle regate più importanti al mondo, l’Ocean race, in un’opportunità, per nove imprese, di creare prodotti destinati a rendere più sostenibile l’utilizzo dell’ambiente marino. Con il supporto delle fondazioni Sanpaolo e Carige, che hanno messo a disposizione 800mila euro.

La manifestazione velica su cui si è fortemente speso il sindaco del capoluogo ligure, Marco Bucci, convinto che fosse un’occasione irripetibile per dare visibilità internazionale (e ricadute turistiche) alla città, si è svolta dal 24 giugno al 2 luglio, ma restano i progetti avanzati presentati nei nove stand del padiglione dell’Innovation village, che hanno ospitato altrettante soluzioni tangibili e concrete per la tutela del mare e dell’ambiente, selezionate nell’ambito del progetto gestito dal Blue district del Comune di Genova, cioè l’hub di via del Molo (nel cuore del porto antico), che svolge il ruolo di centro d’innovazione e sviluppo della blue economy.

L’Innovation village è all’interno dell’Ocean live park, l’area in cui gli equipaggi della regata hanno trovato ospitalità e ristoro all’arrivo, dopo la settima tappa, dall’Aia a Genova, della lunga navigazione di sei mesi dall’Atlantico al Pacifico fino, nuovamente, all’Atlantico e al Mediterraneo.

Un percorso durante il quale il mare, per i regatanti, è stato al centro di ogni pensiero e che, dopo The grand finale a Genova, resterà al centro del business - come patrimonio da salvaguardare - delle nove aziende che sono state selezionate dal Blue district per l’Innovation village. Imprese che, ciascuna col suo know-how, hanno presentato prodotti concentrati proprio sulla tutela del mare.

Il più rappresentativo di tutti è forse la prima barca riciclabile al mondo, costruita a Genova presso i cantieri San Giorgio Marine. Si tratta di Ecoracer 30, un monotipo di 9 metri realizzato con un mix di carbonio e fibra di lino. Ideata da Northern Light Composites, un’azienda innovativa con sede in Friuli-Venezia Giulia che si occupa di progettazione, ingegnerizzazione e commercializzazione d’imbarcazioni sostenibili, la barca è nata grazie a un team italiano, formato da giovani professionisti affiancati ad alcune figure affermate nel settore. La barca ha caratteristiche decisamente sportive, tanto che avrà un circuito di regate dedicato: le Ecoracer sailing series. Ma un’altra imbarcazione green è stata portata al village: l’H2Boat Nykita, a zero emissioni, lanciata nel 2020 da Bluenergy Revolution, già attiva nella ricerca applicata su fuel cell, elettrolizzatori e sistemi di stoccaggio dell’idrogeno, con l’obiettivo di introdurre, in ambito marino, le tecnologie legate all’H2 e al suo utilizzo come vettore energetico. Tra i nove progetti figura anche quello di Wsense denominato Greta, che prevede la sperimentazione di una rete internet sottomarina senza cavi, per l’osservazione wireless e per monitorare lo stato di salute del mare. Wsense è nato nel 2017 come spin off dell’università di Roma e nel 2023 ha vinto il riconoscimento del World economic forum come impresa più innovativa al mondo nella raccolta e gestione dei dati, ai fini della protezione dell’ambiente oceanico. Vi è poi Blue Box, ideato dalla torinese Oceanhis (nata nel luglio 2020, in collaborazione con l’incubatore I3P del Politecnico di Torino): è un laboratorio portatile grande come un baule, che fornisce dati marini georeferenziati, consegnando alla comunità lo stato di salute dell’ambiente marino, raccolto girando con una semplice imbarcazione.