Dall’Ohio al New Jersey, tsunami in arrivo sul lavoro americano Possibili in Usa oltre 4 milioni di richieste di sussidi di disoccupazione questa settimana dopo le 281.000 della scorsa. Sono 26 milioni gli impieghi a rischio immediato. di Marco Valsania

New York – Più di 111.000 in quattro giorni. Solo una settimana fa, negli stessi quattro giorni, erano 3.895. È la pioggia di domande di sussidi di disoccupazione soltanto in Ohio, nel cuore di quello che era, prima del coronavirus, il Midwest industriale americano.

Simili spirali compaiono alla velocità della luce, come mai avvenuto prima, ovunque, da una costa all'altra degli Stati Uniti. Un tornado di richieste in pochi minuti, poche ore, pochi giorni, scattato con l’ondata di licenziamenti o sospensioni di massa dal lavoro causata dalla pandemia. Uno tsunami che si sta insomma per abbattere sul mercato del lavoro americano, dall’Ohio al New Jersey.

Domande di sussidi a ritmi non processabili

Spesso il ritmo battente delle domande ha persino travolto e mandato in cortocircuito i siti e tecnologie degli stati che le devono processare. In New Jersey in meno di 24 ore se ne sono accumulate 15.000, moltiplicate di dodici volte rispetto alla media. In Connecticut sono aumentate di otto volte in due giorni; in Rhode Island sono passate da sole dieci e quasi settemila in cinque giorni. Tra previsioni che altri milioni e milioni di posti di lavoro siano e stiano per essere persi a velocità record sotto l’assalto del nuovo coronavirus.

I settori più esposti

Si teme un esodo forzato di dimensioni epiche in settori quali la ristorazione e l’ospitalità, con il primo che oggi conta più dell’intero settore manifatturiero nel Paese quando si tratta di addetti, oltretutto spesso con compensi magri e soprattutto incerti, senza garanzie di impiego da un giorno all’altro. L’associazione del settore viaggi ha pronosticato la scomparsa di 4,6 milioni di posti quest’anno. E il comparto industriale non sta meglio in prospettiva: l’indice della fiducia nel manifatturiero della grande regione di Philadelphia è crollato di ben 49,4 punti nella prima metà di marzo, a -12,7. Il 30% delle imprese ha già riportato un declino dell’attività, il doppio del mese precedente, prima di grandi chiusure quali quelle annunciate di colossi dell’auto.

I dati sulle domande settimanali di sussidi su scala nazionale hanno offerto in queste ore un primo, parziale spiraglio sulla drammatica crisi annunciata sul mercato del lavoro americano: già nei sette giorni passati, al 14 marzo, sono balzate a 281.000, di 70.000, al livello più elevato dal 2017. Ma, appunto, si tratta solo dell’inizio, prima dello stop a catena di molte piccole e grandi aziende.