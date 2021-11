Dall’olio alle calzature, il made in Italy trova la strada per la Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Siamo un’azienda che esporta in Cina prodotti made in Italy con un focus particolare sull’agroalimentare e la cosmetica - spiega Sun Wenyu o, in italiano, Angelo Sun titolare della Euro Top Brand di Ancona, classificata al terzo posto della graduatoria Leader della crescita 2022-. Siamo interessati alla tecnologie per la depurazione dell’acqua, dell’aria e dei fanghi industriali che contengono metalli pesanti perché le tecnologie italiane sono migliori».

Italiano di terza generazione Angelo Sun individua ed esporta in Cina il meglio del made in Italy. Euro Top Brand opera con tre sedi: quella italiana ha tre addetti, mentre i due team cinesi a Dalian e Shanghai occupano una ottantina di persone. Quest’anno il fatturato della società in Italia dovrebbe essere intorno ai 5 milioni contro i 15 del 2020 realizzati grazie alla ripresa economica anticipata in Cina. «Esportiamo, per esempio, i prodotti Derby di Conserve Italia, l’olio extra vergine d’oliva De Santis e l’Amarone di Villa Canestrari, cantina fondata nel 1888», continua Sun che svela un piccolo segreto per conquistare l’upper class del paese della grande muraglia. «I tre 8 consecutivi piacciono ai cinesi perché significano grande fortuna, capacità di fare, di diventare ricchi. Così le bottiglie di Amarone che riportano i numeri 8 sono considerate bottiglie portafortuna».

Loading...

La società esporta anche prodotti del largo consumo confezionato come le linee di detergenti Spuma di Sciampagna e quelli per la cura della persona della torinese Equilibra, azienda leader nel mondo dell’alimentazione naturale. Nella selezione dei prodotti italiani da esportare Angelo Sun segue una regola semplice: «Il prodotto italiano per piacere sul mercato cinese deve essere un connubio tra qualità e storia».

Le merci sono poi vendute anche online su piattaforme B2c come Tmall dai due team locali di Euro Top Brand a Dalian e Shanghai. Per aumentare la percezione del valore intrinseco dei prodotti artigianali made in Italy l’imprenditore si trasforma in storyteller. Nel caso delle calzature artigianali vengono realizzati dei video anche in diretta in cui Sun racconta in cinese le fasi di lavorazione che portano mentre le vendite sono in diretta streaming. «Nel nuovo ufficio abbiamo allestito uno studio per le dirette» sottolinea soddisfatto Sun. All’artigiano non resta che produrre, mentre la società di Angelo Sun provvede a tutto il resto, dal marketing alla consegna.

C’è anche un’attività commerciale per apparecchiature business to business. «In Cina inviamo prodotti per l’ambiente e stiamo esportando un macchinario che separa l’acqua dall’olio e dai lubrificanti utilizzati nelle aziende meccaniche».