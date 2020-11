Dall’omnicanalità all’integrazione con il digitale: ecco come cambia il retail La digital transformation del settore per rispondere alle nuove modalità di acquisto al centro dell’evento di martedì 24

Come i brand e i retailer stanno vivendo l'attuale pandemia e quali strategie mettono in campo per gestire la digital transformation? In uno scenario in continua evoluzione, in cui cambiano velocemente i comportamenti di acquisto e di consumo, sono molteplici le sfide con cui si devono confrontare gli operatori.



Se ne parla martedì 24 novembre all'evento digitale del Sole 24 Ore “Retail transformation summit”: filo conduttore dei lavori sarà l'omnicanalità, l'integrazione tra fisico e virtuale, la pervasività della digital transformation che impatta sempre di più anche sui canali fisici, caratterizzando i nuovi format distributivi e di vendita.

I lavori, aperti dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, si concentreranno in prima battuta sui nuovi comportamenti d'acquisto e sugli impatti sui modelli di business del retail, analizzati da Massimo Curcio, Associate Partner Kpmg Advisory.

Verranno quindi approfonditi strategie di posizionamento, innovazione, evoluzione del pricing e delle promozioni dei prodotti di marca all'interno dei canali distributivi: ne discuteranno Alessandro d'Este, presidente IBC, presidente e ad Ferrero Commerciale Italia, Enrico Galasso, ad Birra Peroni, Marco Pedroni, presidente Adm, Mario Resca, presidente Confimprese, e Massimiliano Silvestri, presidente Lidl.

Sarà quindi la volta del presidente di GS1 Italy Francesco Pugliese che, intervistato dal vicedirettore del Sole 24 Ore Alberto Orioli, punterà l'attenzione sui temi della sostenibilità, digitalizzazione e importanza dei dati, tracciabilità, logistica collaborativa.