Dall’ortofrutta al pesce, grossisti schiacciati dalla crisi energetica

Anche i mercati agroalimentari all’ingrosso nella morsa dell’escalation dei costi. Le strutture commerciali di media e grande dimensione, dai mercati rionali e di quartiere fino ai centri agroalimentari stanno soffrendo l’attuale congiuntura.

Si tratta di un universo che coinvolge soprattutto la filiera ortofrutticola e quella dei prodotti ittici due ambiti che sia a monte (dalle serre ai pescherecci) che a valle (con la gestione della catena del freddo oltre che con la logistica e i trasporti) è senza dubbio ad alta intensità di energia e quindi particolarmente esposto all'attuale difficile congiuntura sotto il profilo dei costi energetici.

I principali player di questo settore strategico per il comparto agroalimentare italiano sono Italmercati cui aderiscono 19 centri in 11 regioni, un fatturato di 92,1 milioni e un giro d’affari delle aziende coinvolte stimato in 9,3 miliardi di euro e circa 26mila addetti, e Fedagromercati, cui aderiscono invece 26 Associazioni territoriali, alle quali sono associate oltre 600 aziende, circa il 70% degli operatori grossisti del Paese, che contano circa 45mila addetti ai lavori, circa 11 milioni di tonnellate di prodotti movimentati e un fatturato di 12 miliardi di euro. Tre quarti di queste aziende svolge attività di commercio all’ingrosso.

Mercati e Centri agroalimentari sono attori di particolare rilevanza per l’agroalimentare italiano, poiché agiscono come punti nevralgici della filiera e luoghi di contrattazione e rivestono un importante ruolo di piattaforme logistico-distributive dei prodotti freschi. Queste strutture svolgono anche una funzione pubblica di concentrazione dell’offerta, ma anche di diversificazione dei prodotti, di controllo qualitativo e igienico-sanitario, tracciabilità e garanzia sulla trasparenza del prezzo, nonché di valorizzazione del made in Italy e delle biodiversità.

«Ci sono stati frangenti – spiega il presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini – nei quali abbiamo vissuto momenti drammatici soprattutto col settore ittico che adesso con il credito d’imposta sul carburante sta respirando un po’. L’impatto dei costi energetici sulla nostra gestione è rilevante, valgono circa un quinto del totale costi. Il punto è che poi le aziende non riversano, se non in minima parte, questi maggiori costi sui listini. Finora hanno cercato di assorbirli per venire incontro alle famiglie con un limitato potere d'acquisto. Ma quanto potrà durare? Un ristoro sottoforma di credito di imposta aiuterebbe a superare la contingenza».