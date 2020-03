Dall’Rc auto agli sfratti, tutte le scadenze rinviate per le famiglie

(stokkete - stock.adobe.com)

Rc auto, ma anche sfratti, contributi per le colf, rinnovo dei documenti di identità. Il decreto legge “Cura Italia” per fronteggiare l’emergenza coronavirus rinvia tutta una serie di scadenze per le famiglie. Il provvedimento, entrato in vigore il 18 marzo, si accinge a iniziare dal Senato l'iter di conversione in legge. Ecco le novità per alcuni adempimenti.