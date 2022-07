Dall’Ucraina al mondo: l’edtech Preply round da 50 milioni $ per la crescita

Ross Darwin, principal di Owl Ventures ha dichiarato: «Siamo entusiasti di come Preply continui a crescere sul mercato consumer e allo stesso tempo sia riuscita anche a cogliere le opportunità del mondo B2B, dove le aziende fanno sempre più affidamento a team internazionali e quindi ricorrono a strumenti per l'apprendimento delle lingue». Proprio nel contesto B2B, nell’ultimo anno Preply ha triplicato il proprio business nel settore aziendale con clienti come Bytedance (Tiktok), Mercedes e McKinsey.

Per quanto riguarda l'insegnamento rivolto direttamente all'utente, il numero di persone che utilizzano l’app Preply è aumentato di quattro volte negli ultimi due anni e in molte aree geografiche gli iscritti sono quasi raddoppiati anno dopo anno. In Italia sulla piattaforma Preply circa il 63% degli iscritti sta studiando inglese, il 9% italiano, l'8% spagnolo principalmente allo scopo di migliorare la propria carriera (38%) e la capacità di conversazione (26%).

Kirill Bigai, co-fondatore e CEO di Preply, ha spiegato che con queste nuove risorse «prevediamo di accrescere la nostra presenza negli Stati Uniti e in Europa e di fare evolvere la piattaforma con la tecnologia dell'intelligenza artificiale: grazie a matching smart, gli studenti potranno trovare con più facilità gli insegnanti adatti alle proprie esigenze, sempre con l'obiettivo di creare la più grande comunità di apprendimento delle lingue al mondo».

Con l'obiettivo di unire persone di culture e Paesi diversi attraverso la lingua e lanciare un messaggio di pace e speranza alla popolazione ucraina, la società ha lanciato a livello globale una serie di iniziative significative a sostegno dell’Ucraina.

La prima è un programma di assistenza linguistica gratuito per mille ucraini che hanno deciso di attraversare i confini e sono alle prese con una nuova lingua europea e la campagna “Messages to Ukraine” che prevede la possibilità, attraverso la piattaforma Preply, di lasciare un pensiero di solidarietà che viene tradotto in ucraino e inglese e inserito all'interno di una mappa interattiva: a oggi sono oltre 8mila i messaggi giunti da tutto il mondo per il popolo ucraino.