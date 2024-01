Dall’Ucraina al premierato, le sfide di maggioranza e opposizione dopo la pausa di Natale

Autonomia e premierato

A caratterizzare la ripresa dei lavori d’Aula al Senato sarà il disegno di legge Calderoli in tema di autonomia differenziata, ma si attende anche la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare che punta alla modifica degli articoli 116 e 117 della Titolo V della Costituzione. Ci si aspetta, inoltre, battaglia in commissione - si terranno moltissime audizioni e la discussione generale - sulla riforma volta ad introdurre il premierato. Premierato e autonomia, rispettivamente cavalli di battaglia di Fdi e Lega, che procederanno di pari passo, e attendono i primi via libera prima delle europee.

Liceo tecnologico

Quanto all’Aula, a gennaio Palazzo Madama esaminerà anche la legge di delegazione europea (approvata dalla Camera), che contiene le norme contestate dai giornalisti sulla divulgazione delle ordinanze di custodia cautelare e, infine, il disegno di legge sul liceo tecnologico, uno dei cavalli di battaglia del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

