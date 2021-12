Dall’unificazione degli accertamenti al garante, cosa prevede la delega del Governo sulle persone disabili

La delega e i principi di riferimento

Il Governo è delegato ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. L’operazione di riordino deve prendere in considerazione quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (con annesso Protocollo opzionale per il ricorso in caso di violazione dei diritti stabiliti dalla Convenzione stessa) ratificata nel 2009, la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea del 3 marzo 2021, e la risoluzione sulla protezione delle persone con disabilità adottata dal Parlamento europeo il 7 ottobre 2021.

Gli ambiti di intervento

Il decreti legislativi saranno emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute e gli altri ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei provvedimenti. Questi provvedimenti interverranno, progressivamente e nei limiti delle risorse a disposizione, in alcuni ambiti. Tra questi, la definizione delle condizioni di disabilità, revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore. Ma anche l’accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base. Tra le soluzioni, in questo ambito, un «efficace e trasparente sistema di controlli sull’adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l'interoperabilità tra le banche di dati già esistenti».

Il Garante nazionale della disabilità

Tra le soluzioni previste dal ddl di delega anche l’istituzione di un Garante nazionale della disabilità. Un organo che dovrà avere natura indipendente e collegiale. Tra le funzioni che dovrà svolgere, quella di raccogliere le segnalazioni delle persone con disabilità che denunciano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, trasmettere ogni anno una relazione sull’attività svolta al Parlamento, al presidente del Consiglio, o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Disabilità da lavoro, nuovo Regolamento Inail

Intanto il Consiglio di amministrazione dell'Inail ha approvato il nuovo Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia personale e per il reinserimento nella vita di relazione delle persone con disabilità dopo un infortunio sul lavoro o malattia professionale assistite dall'Istituto. Il nuovo testo detta regole più favorevoli agli assistiti per quanto riguarda il rinnovo dei dispositivi e gli interventi di adeguamento degli immobili per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli interventi per l'abbattimento/superamento delle barriere architettoniche in ambito domestico, inoltre, possono essere erogati non solo per la “prima casa” ma anche per altre unità immobiliari nelle quali l'assistito dimori abitualmente, anche se non in maniera continuativa.