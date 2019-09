Dalla app Pd all’iscrizione online, nel centrosinistra è corsa al partito digitale di Emilia Patta

Matteo Renzi lascia il Pd per una Casa nuova, Zingaretti: errore

Iscrizione e partecipazione on line tramite la nuova AppPd che i consulenti digitali di Nicola Zingaretti, in primis Carlo Guarino, stanno mettendo a punto. Se c’è una cosa che sopravviverà negli anni Venti del terzo millennio dell’intuizione veltroniana che portò alla fondazione del Partito democratico è forse solo l’idea del partito “leggero”. Via la vocazione maggioritaria di fronte alla riproporzionalizzazione del sistema politico, via la coincidenza delle figure di segretario del partito e candidato premier di fronte alla coalizione di centrosinistra che verrà (anche con il M5s?) che imporrà la scelta di un candidato comune. Ma che, soprattutto dopo l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ci sia bisogno di “leggerezza” nell’epoca del web e degli smartphone è un dato di fatto. La politica della sezione di partito, dove i militanti andavano a iscriversi soldi in mano, non c’è più da qualche lustro. Ora nelle poche sezioni (circoli) rimaste del Pd ci sono soprattutto over 50, persone che si sono formate politicamente in un’altra epoca.

Come catturare l’interesse dei giovanissimi, che per la prima volta dopo molti anni sono tornati a guardare verso il Pd come ricorda spesso Zingaretti? L’iscrizione on line – un po’ come accade con la piattaforma Rousseu per il M5s – è ormai d’obbligo. E la App Pd avrà anche un’altra funzione: quella di mettere in relazione e coinvolgere nelle decisioni politiche direttamente iscritti e simpatizzanti, superando in questo modo anche il gioco di correnti che negli scorsi anni ha finito spesso per paralizzare l'azione del Pd. Il segretario che dialoga direttamente con gli iscritti senza passare per capicorrente e capibastone locali, i cosiddetti “signori delle tessere”: un sogno a portata di App, appunto. «La differenza con Rousseau – spiega il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, il responsabile politico del progetto AppPd - è che lì Davide Casaleggio sa chi sono tutti gli iscritti ma gli iscritti non si conoscono tra di loro. Noi invece creiamo una rete in cui chi ha la app può interagire con gli altri».

L’iscrizione e la partecipazione on line, con la facilità a portata di clic sullo smartphone che porta con sé, ha poi l’obiettivo di frenare la possibile emorragia di militanti dopo l’uscita dal partito dell’ex leader Matteo Renzi e la formazione del nuovo movimento politico Italia Viva. Già, perché gli anni di Renzi segretario hanno in parte cambiato la fisionomia dell’iscritto classico al Pd: molti che si collocavano più a sinistra sono usciti mentre sono entrati molti renziani, con il risultato inedito che tra gli iscritti i renziani fino a qualche mese fa risultavano più numerosi che tra gli elettori. E Renzi, coerentemente con la sua idea di partito leggero, all’americana, ha già annunciato che l’iscrizione a Italia Viva potrà avvenire solamente on line: contro i signori delle tessere soprattutto al Sud, è la motivazione ufficiale, ma soprattutto per facilitare la partecipazione politica delle nuove generazioni e di chi è estraneo alla cultura della tessera cartacea e della sezione fisica del partito.

La guerra delle App è insomma cominciata. Resta da vedere, ma questo è tutto un altro capitolo, se basterà la digitalizzazione a contrastare la perdita di appeal dei partiti - vecchi e nuovi - che a diverso titolo si riconducono alla tradizione liberaldemocratica e socialdemocratica del nostro Paese, tradizione in crisi in tutto l’Occidente.