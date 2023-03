Dalla badante alla biblioteca, il condominio si converte alla sharing economy

Che, partendo da Bologna, ne ha esportato il modello nel resto del Paese con ottimi risultati. Scelta da più famiglie accomunate dagli stessi bisogni (o raramente suggerita dalle associazioni), l’assistente suddivide le ore di lavoro, parcellizzando il contratto domestico di colf e badante in quote.

Non è una dipendente dell’amministratore né del condominio: della retribuzione se ne occupano direttamente i condòmini che beneficiano dei suoi servizi e che suddividono la somma da corrisponderle, commisurandola alle ore di lavoro coperte in ogni singolo appartamento.

«L’idea mi è venuta quando, leggendo l’ennesimo articolo sulle difficoltà della vita in condominio, ho iniziato a pensare a un modo per creare più coesione tra famiglie», spiega Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, in prima linea nella promozione di iniziative di sharing. «Se due o più condòmini hanno gli stessi problemi, trovare una soluzione comune può aiutarli a stringere amicizie. Il punto di partenza di un percorso di condivisione che non sovraccarica il budget familiare e solleva l’amministratore da preoccupazioni gravose. Per un singolo nucleo, ingaggiare una badante in autonomia può costare parecchio tra stipendio e contributi».

Spartirne una con gli altri, invece, garantisce benefit a entrambe le parti: per l’utente, spese contenute e una figura amica di riferimento. Per la professionista, invece, un grosso risparmio di tempo e denaro, potendo muoversi nello stesso spazio nell’arco di poche ore, e uno stipendio intero maturato con tanti piccoli part-time.

L’esperimento pavese

Capita anche, però, che sia il Comune a sovvenzionare le prestazioni delle badanti. È il caso dell’esperimento avviato a Pavia nel 2019 da una joint venture tra l’amministrazione locale e l’associazione “Vasi di creta”. In un caseggiato Aler, 22 anziani che, con le loro pensioni, non potrebbero permettersi assistenza domiciliare, usufruiscono gratuitamente dell'assistenza di due badanti che, assunte dalla non profit e pagate coi fondi comunali per 20 ore di lavoro a settimana ciascuno, si occupano delle faccende di casa e li aiutano a tenere a bada la solitudine.