Dalla banda larga al 5G, tutti gli errori ereditati sul Pnrr

Sono rimasto colpito dalle reazioni scomposte di non ben identificati tecnici dell'ex ministro Vittorio Colao in risposta alle mie dichiarazioni e sono rimasto altresì sorpreso del fatto che Vittorio Colao, per interposta persona, non abbia commentato la prima parte del mio intervento al Forum Asstel del 14 novembre, che ritengo la più importante, perché in essa descrivo la mia visione del futuro del settore delle telecomunicazioni e del ruolo che l'Italia in esso debba giocare, anche nel contesto internazionale.



La prima milestone

Si trattava semplicemente di fare un bando di gara da assegnare ad un vincitore. Normale attività che quotidianamente ogni azienda ed ogni pubblica amministrazione, dalla più piccola alla più grande, esegue senza falsi clamori. Suvvia. Mi meraviglia invece che siano stati commessi errori oggettivi.Iniziamo dal Bando di gara “Piano Italia a 1 Giga”. Il primo bando di gara per le Aree grigie del valore di 3,7 miliardi di euro viene pubblicato il 14 gennaio 2022 ed il giorno successivo, sabato 15 gennaio, a seguito di segnalazioni arrivate, non dai tecnici dello staff dell'ex ministro Colao, ma da veri esperti esterni, il bando alle ore 19.52 viene con grande imbarazzo corretto. Qualora l'errore non fosse stato individuato e corretto, alla gara avrebbe potuto partecipare un unico soggetto.Vi pare possibile che si possa commettere un errore cosi madornale per un bando pubblico da 3,7 miliardi di euro? Non trovate quindi legittima la mia preoccupazione sulla superficialità con la quale “i tecnici” dell'ex ministro Colao hanno gestito il bando di gara da 3,7 miliardi di euro di denaro pubblico?

Italia 5G Bando densificazione

Anche per questo bando si è incredibilmente verificata la necessità di ri-emetterlo a seguito del fatto che alla prima scadenza del 9 maggio 2022 non è stata presentata alcuna offerta.Viene di nuovo da chiedermi se sono l'unico che si preoccupa del fatto che un altro bando di gara da circa 1 miliardo di euro sia stato bandito con tale superficialità.Ma non sono l'unico. Mi risulta che su questa ri-emissione del bando la Commissione europea, preoccupata, abbia chiesto diversi chiarimenti.



Bando di gara delle Isole Minori

Il primo bando di gara delle Isole Minori che scadeva il 22 dicembre 2021 è andato deserto, come è noto, per degli errori e i “bravi” tecnici dell'allora ministro Colao sono stati costretti a rifarne un altro, aggiudicato poi nell'aprile del 2022.Incredibile che tutti questi errori siano stati fatti dagli “esperti” tecnici per una milestone così semplice.

Piano “Italia ad 1 Giga”

Per quanto attiene alle obiezioni che mi si rivolgono in merito alla mia osservazione sul «non raggiungimento dell'obiettivo dichiarato nel PNRR per il bando del Piano Italia ad 1 Giga», rispondo con una osservazione di metodo: trovo di nuovo incredibile che si sia proceduto alla definizione di un budget inserito nel PNRR, prima di aver fatto una mappatura del territorio. Faccio inoltre notare ai grandi esperti che continuano a fare confusione, sia nella redazione del Progress Report sia in questa ridicola replica, nella banale differenza tra Unità Immobiliare (UI) e numero civico, che sono trattati come se fossero la stessa cosa. È del tutto ovvio intuire che un condominio può essere fatto di più unità immobiliari ed avere un unico numero civico.Quindi a questo punto sono io che chiedo un formale chiarimento, perché purtroppo si denota di nuovo la stessa superficialità con la quale sono state inviate alla Commissione Europea le delucidazioni richieste.Semplicemente opinabile è, infine, l'osservazione che viene fatta alla mia preoccupazione riguardo le tempistiche di realizzazione della copertura delle Aree grigie per la quale gli esperti di Colao danno la responsabilità alla vigilanza che spetta all'Autorità politica delegata e ad Infratel. Fa naturalmente sorridere leggere l'affermazione dell'ovvio, ma il punto è un altro. La mia preoccupazione è che l'ex ministro Colao ha fissato degli obiettivi sapendo che sono assolutamente irrealizzabili, vista peraltro l'attuale performance di alcuni attori in campo. È sufficiente infatti farsi una domanda semplice semplice.Come faremo a rispettare l'obiettivo di coprire 6,87 milioni di unità residenziali entro il 2026?