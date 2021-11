Dalla biofilia al metaverso: le parole chiave per il futuro del design

Il benessere come priorità: Ci sono brand di moda che inseriscono pratiche rilassanti nelle loro creazioni, come l’abbigliamento Breathe di Tom Ducarouge per McA che incorpora una trama in rilievo per incoraggiare la respirazione lenta. Oppure il gioiello della designer di Melbourne Leah Heiss, che invia un messaggio a una persona cara se chi lo indossa scende al di sotto di un parametro minimo per l’interazione con altre persone necessaria per il nostro benessere mentale. Nel turismo, le esperienze di benessere incentrate sul riposo ridefiniranno il significato di viaggiare. La catena di resort Six Senses ha introdotto l’idea di “ospitalità emotiva” come etica del marchio, con l’idea di aiutare i viaggiatori a riconnettersi con se stessi e con il resto del mondo.

Collettivo e rigenerativo: L'emergenza climatica reclama una spinta verso la circolarità: un percorso “rigenerativo” che coinvolge agricoltura, design, ricerca dei materiali. Questo significa progettare non per gli altri, ma con gli altri; non usando la natura, ma con la natura. La nuova certificazione del brand Patagonia, Regenerative Organic, è lo standard più elevato nel suo genere e in questo momento viene sperimentato da aziende agricole che producono sia cibo che moda (cotone). Allo stesso tempo, i marchi e le persone creeranno e acquisteranno sempre di più sulla base dell’“agathonicity”: quando gli oggetti migliorano con l’utilizzo. Questo significa progettare a lungo termine, con artigianalità e rispetto dei sistemi e dei materiali naturali. Nuovi sistemi di design si baseranno su una vera partnership con i creatori indigeni, passando dall’empatia all’empowerment, come fa il brand di design Roots Studio.

Supernature: I progressi tecnologici nei materiali e nei prodotti ingegnerizzati aiuteranno a conservare le risorse naturali. Mylo unleather è l’esempio più noto: nel 2022 aumenterà la sua produzione, grazie a un consorzio con quattro aziende, Adidas, Kering, Lululemon e Stella McCartney, per presentare prodotti acquistabili fatti con la sua innovativa pelle vegana ottenuta dal micelio, l’apparato vegetativo del fungo. La biofilia sta diventando un must nell’interior design, integrando sia gli elementi naturali che la natura stessa in spazi privati e pubblici: il nuovo department store Hyundai a Seoul ha dedicato 11.000 metri quadrati, oltre il 10% del suo spazio operativo, ai giardini, tra cui una foresta interna.

Navigare il metaverso: I mondi virtuali diventeranno più estesi e sofisticati, guidando la cultura e il design e permettendo nuove modalità di espressione ed esperienza. Secondo Bloomberg Intelligence, entro il 2024 il metaverso raggiungerà un valore di 800 miliardi di dollari. Il metaverso, uno spazio virtuale condiviso che può essere esplorato in lungo e in largo – diventerà realtà entro il 2023, poiché tecnologie come il gaming, la VR/AR e la connettività dell’era 5G si uniranno per rimodellare i marchi, il design, la moda, come il ricamo interattivo digitale di Ganit Goldstein.

Nuove Alleanze: Dopo la pandemia, con la diminuzione della fiducia nei governi, e l’aumento della solidarietà locale, per i brand c’è l’opportunità di connettersi con i consumatori attraverso iniziative locali, nell’ottica di costruire relazioni durature. Ci sarà più interesse nell’approvvigionamento di nuove materie prime disponibili nelle zone più vicine. Nuove alleanze abbatteranno le divisioni nei vari settori, con collaborazioni creative nel design del prodotto, dalla moda alla casa, dal fitness al cibo, dalla bellezza alla bionica.