Dalla blockchain verde al nuovo rendiconto, ecco come cambierà la sostenibilità

Imprese e sostenibilità, il 2023 segna l’anno di una nuova consapevolezza. Nonostante le difficoltà che caratterizzano lo scenario internazionale, l’attenzione all’ambiente e al sociale emerge sempre più come una priorità. Ne è convinto Michael Stausholm, fondatore di SproutWorld, azienda danese che ha lanciato le matite piantabili, inserito da Worth Media nella classifica “Worthy 100” del 2022, elenco dei 100 imprenditori che hanno sfruttato la propria influenza per produrre un impatto positivo sulla società.

Negli ultimi anni, secondo Stausholm, si registra una nuova attenzione verso la sostenibilità: «Dobbiamo diventare climate positive, restituire al pianeta attraverso i nostri prodotti più di quanto ha richiesto la produzione stessa. La biodiversità ha assunto un ruolo centrale nel dibattito sulla sostenibilità. Per molti la soluzione è stata a lungo solo piantare alberi, ma oggi siamo più saggi e abbiamo capito che bisogna adottare modelli di business rigenerativi: non solo ridurre l’impatto sull’ecosistema, ma contribuire al suo rafforzamento».

I nuovi trend per le imprese sostenibili

Questa nuova consapevolezza assunta dalle imprese porta alla definizione di 6 nuove tendenze destinate a caratterizzare i modelli di business delle aziende. «La sostenibilità – commenta Stausholm – si affermerà come priorità del business e in termini di funzioni aziendali, con un ruolo decisivo del chief sustainability officer, figura sempre più richiesta dalle aziende di tutta Europa. Gli stakeholder vorranno prove e non parole, saranno necessarie certificazioni serie per essere accountable. Siamo convinti che la blockchain abbia il potenziale per diventare lo standard universale per la trasparenza e la tracciabilità. Nella nostra azienda abbiamo sviluppato una blockchain proprietaria con cui lavoreremo nei prossimi anni».

Tra le novità che caratterizzeranno il 2023 anche un nuovo approccio di imprenditori e investitori: non più la ricerca del profitto a tutti i costi, ma si lavora per essere un modello in termini di condizioni lavorative, produzione sostenibile, logistica.

Questo comporta anche guardare a nuovi valori quando si parla di occupazione e lavoro, oltre il salario. «Sarà l’anno della sperimentazione dei nuovi media, specialmente in Europa – continua il fondatore di SproutWorld –. Nel 2023 ogni azienda esplorerà le funzionalità di almeno una nuova piattaforma. Infine, sarà l’anno dell'energia decentralizzata e più verde».