Dalla «cabina» di Jack White al negozio degli Smiths: a Londra in cerca di vinili

Alla sbarra d'ingresso dello spiazzo tra vecchie fabbriche della Londra industriale dell'800, il guardiano è inflessibile: le bici si possono portare solo a mano, l'isola pedonale ha regole rigidissime. Un enorme cartellone informa di problemi più seri: “Si prega di evitare schiamazzi e di non parlare ad alta voce fuori dai locali, di notte”. La curiosità è che il rigoroso cartello non è scritto in inglese, come sarebbe normale aspettarsi, ma in italiano e spagnolo. Lascia pochi dubbi su chi siano le nazionalità più chiassose di Shoreditch. La zona a est di Londra, a cavallo di Whitechapel dove due secoli imperversava Jack Lo Squartatore, è oggi un quartiere hipster e di tendenza: a pochi metri c'è il mercato coperto di Spitalfields, oggi centro commerciale di marchi alternativi. Shoreditch è anche un quartiere della Movida: di qui, si spiega l'avviso contro i maleducati. Lo spiazzo è affollato di baracchini con cibo di strada, ma al di là della vita notturna, la zona di Old Truman Brewery, un tempo il più grande birrificio della città, è un indirizzo famoso soprattutto tra gli appassionati di dischi.

Da Jack lo Squartatore agli Smiths

Da qualche anno, il vecchio vinile è tornato di moda, anche come reflusso al dilagare dei vari Spotify e simili, ma dentro al negozio al numero 91 della ex fabbrica, gli LP non sono mai passati di moda: il Rough Trade è la “Mecca” dei collezionisti di musica. Nato negli anni ‘70, in piena epoca punk tra Sex Pistols e Clash, e poi diventato anche un'etichetta discografica di musica indipendente, lanciando artisti di culto come gli Smiths di Morrissey e, in tempi più recenti, i Libertines di Pete Doherty (salito alla fama per essere stato il fidanzato della top model Kate Moss), il negozio è in piedi ininterrottamente da quasi 50 anni ed è sopravvissuto a tutto, inclusa una bancarotta. Accanto agli artisti della propria etichetta, ha un vasto assortimento di artisti tradizionali. In più ospita anche un piccolo bar caffè, vende merchandising musicale e vanta pure una sezione di libri, tutti a tema rock e pop ovviamente. Sull'onda del successo ne sono stati aperti altri due: uno in una traversa di Portobello Road, la via del famoso mercatino, più piccolo e meno fornito; e un angolo, inaugurato poco tempo fa, dentro al negozio di abbigliamento Rag&Bone, nel cuore di Soho: dimenticarsi di jeans e magliette, scendere al piano di sotto: la scelta è ridottissima, ma sono tutte chicche e l'ambiente è molto accattivante.

Rough Trade East, Londra

A spasso per Soho

Il quartiere più eccentrico, e anche piccante, di Londra, con i suoi sexy shop per tutti gusti, ha anche la più alta concentrazione di negozi di vinili. I collezionisti puri, alla ricerca di quel vecchio disco introvabile, soprattutto se Jazz e Blues, hanno di che soddisfare il loro palato da Sound of the Universe: oltre ad aver ispirato il titolo di un disco dei Depeche Mode, il negozio ad angolo, dalla vetrina in ceramica marrone e rosso scuro, è un pezzo di storia di Soho e vanta la più grossa collezione di vinili reggae e latino-americani. Dal vintage al futurismo: sempre rimanendo a Soho, la novità più interessante è il negozio della Third Man Record, la casa discografica di Jack White. Nome noto solo ai fanatici della musica “indie”, quella alternativa e poco commerciale, White è un geniaccio del rock, che i tifosi di calcio di mezza Europa copiano, inconsapevoli. Suo, quando era nel gruppo White Stripes, il famoso o famigerato “Poporopopo”, inno ufficioso della nazionale di calcio dai Mondiali 2006, e di molti altri club, che in realtà è il brano “Seven Nation Army”. Sciolto il gruppo e intrapresa una carriera solista, il chitarrista più virtuoso oggi vivente ha aperto una sua casa discografica, in quel di Nashville, profondo sud degli Stati Uniti. E una piccola succursale a Londra: il negozio tutto intonato al giallo è un vaudeville che unisce i vinili, la discografia di White e degli artisti della sua scuderia, e gadget di ogni tipo, ma tutti ispirati alla rockstar. La cosa più divertente, però, è una cabina telefonica, di quelle originali inglesi, che funziona da Juke Box. Nel seminterrato, invece, c'è un piccolo locale per la musica dal vivo, con annesso un mini studio di registrazione dove ognuno può incidere una canzona, in tempo reale, su un 45 giri con stampata l'etichetta della casa discografica.

Fopp Covent Garden, Londra

Il negozio più grande? A Islington

Per chi cerca la quantità e la scelta, l'indirizzo è Essex Road, nel quartiere di Islington, a Londra nord: dopo la chiusura dello storico Tower Records di Piccadilly Circus nel 2009, e il più recente His Master’s Voice (meglio noto a tutti come HMV, catena fallita e sostituita solo in parte dai negozi Fopp) a Oxford Street, il Flashback Records è il più grande, in termini di metri quadrati, negozio di dischi della capitale: distribuito su due piani, ha un catalogo vastissimo che include anche musica indie della Nuova Zelanda. Sempre fuori dal centro, ma dalla parte opposta di Islington, merita una visita il Casbah Records a Greenwich, a due passi dal veliero Cutty Sark, sotto il famoso osservatorio astronomico: fondato nel 1967, vende dischi nuovi e usati. Dopo gli acquisti, si può camminare fino in cima alla collinetta del famoso meridiano e da lì si gode una spettacolare vista su Londra.