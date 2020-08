Dalla caduta del Covid allo sprint, così la Cina è diventata la regina di Borsa

Sullo sfondo c’è poi la guerra commerciale. Le trattative tra Washington e Pechino dovrebbero riprendere a breve, ma gli accordi della fase 1 sono ancora in gran parte da implementare e la crisi economica globale non agevola il passaggio alla fase 2. Questa è la maggiore incognita per tutti i listini asiatici anche se l’impasse potrebbe avere effetti maggiormente negativi sugli States (alla vigilia del voto) rispetto a Pechino.

Infine, su tutto incombe l’incognita dei contagi e la grande diffusione del coronavirus in India. Una seconda ondata pandemica sarebbe letale per i mercati emergenti, anche per il ritorno dell’avversione al rischio su scala globale.