Dalla Calabria il lusso bio ed ecosostenibile dei cosmetici Arangara

Oltre all’olio di oliva, i coloni greci erano maestri nell’uso della liscivia, una soluzione alcalina ottenuta dall’ebollizione della cenere, che era impiegata per la pulizia del corpo e per la detersione degli indumenti.



Olio e liscivia rappresentano infatti le due componenti essenziali della saponificazione i cui segreti sono stati probabilmente appresi dalla popolazione araba che ne conosceva l'arte alla perfezione. Il sapone è così entrato nei secoli a far parte della tradizione della Costa dei Gelsomini, e seppure per molto tempo è stato visto come un prodotto povero, nato da una consuetudine contadina di trasformare e ridare nuova vita a scarti alimentari come l’olio d’oliva, non più utilizzabili per la tavola, la sua tradizione si è tramandata, raffinandosi, fino a giungere alle famiglie contemporanee che ancora oggi realizzano il sapone utilizzando l'olio d’oliva “vecchio” e aromatizzandolo con agrumi o erbe officinali.