Dalla Campania al Piemonte, le regioni pronte a partire con la terza dose agli insegnanti

Sono quelli che, assieme agli operatori sanitari, sono stati tra i primi a ricevere il vaccino anti Covid, tra febbraio e giugno. È il personale della scuola, docenti ma anche amministrativi, che a questo punto già la primavera prossima potrebbero dover fare i conti con un green pass scaduto. Di qui l’ipotesi, che si fa ogni giorno sempre più concreta, di una terza dose. E non manca chi delinea una soluzione ulteriore.

Costa,pronti a considerare obbligo vaccinale per categorie

«L’obbligo vaccinale per alcune categorie non è assolutamente un tabù e siamo pronti a prenderlo in considerazione - ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai Radio Cusano Italia TV -. Ora affrontiamo queste settimane, vediamo quali saranno i dati delle vaccinazioni, dopodiché ci auguriamo che vi sia un senso di responsabilità che prevalga».

Le categorie allo stato attuale interessate dal richiamo “booster”

Le prime categorie per le quali con una circolare del ministero della Salute è stata autorizzata la terza dose sono state, a partire dal 27 settembre, gli immunocompromessi (pazienti trapiantati, oncologici e con patologie autoimmuni), over 80, ospiti e personale delle Residenze sanitarie assistite (Rsa) e sanitari con precedenza a quelli sopra i 60 anni o vulnerabili. Una nuova circolare dell'8 ottobre ha allargato la platea agli over 60 e ai soggetti iperfragili con patologie che vanno dalle malattie respiratorie a quelle neurologiche e varie forme di disabilità.

De Luca, in Campania entro novembre terza dose ai docenti

Alcune regioni stanno già pensando a come garantire la terza dose ai docenti. Asl e ospedali campani devono programmare prioritariamente la vaccinazione con terza dose a tutto il personale scolastico e universitario che ha superato il sesto mese dalla seconda somministrazione, da effettuare entro novembre. L’indicazione è emersa al termine di una riunione con il governatore Vincenzo De Luca: «È l’unico strumento - ha spiegato De Luca - per non dover chiudere le scuole nei prossimi mesi. L’obiettivo è garantire la piena tutela della popolazione scolastica dove insiste il maggior numero di non vaccinati dai 15 anni in giù, un pericoloso canale di contaminazione non solo per studenti e docenti ma anche per le famiglie».

Piemonte chiede via a terza dose per personale scolastico

Dalla terza settimana di novembre in Piemonte anche il personale scolastico inizierà a maturare i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, per questo il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi hanno deciso di scrivere al generale Figliuolo, chiedendo la possibilità di iniziare subito con la somministrazione delle terze dosi anche per questa categoria. Nelle scorse settimane sempre dalla Regione era arrivata la richiesta di autorizzare le terze dosi per il personale sanitario, domanda che la struttura commissariale aveva accolto. «Subito dopo il personale sanitario, le Rsa e gli over 80, il personale scolastico è stata una delle prime categorie ad essere coinvolte dalla vaccinazione e a breve per molti saranno già trascorsi 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale - hanno messo in evidenza Cirio e Icardi - è fondamentale quindi mettere a disposizione subito la dose aggiuntiva per chi lavora nel nostro sistema scolastico per la loro sicurezza e quella dei nostri studenti e per garantire la scuola in presenza che rappresenta una assoluta priorità». Circa il 95% del personale docente e non docente in Piemonte ha aderito alla campagna vaccinale.