Dalla Campania alla Puglia, nel weekend piazze e lungomari chiusi. Le regioni che anticipano la stretta La prima ha promosso una stretta su mercati e parchi; la seconda ha vietato lo stazionamento in luoghi pubblici di An.C.

La prima ha promosso una stretta su mercati e parchi; la seconda ha vietato lo stazionamento in luoghi pubblici

In un’Italia che da lunedì 15 marzo potrebbe registrare 16 regioni in rosso, sulla spinta della corsa della variante inglese e dell’Rt e tasso di ricoveri in terapia intensiva che hanno superato le soglie di rischio, c’è chi si è “portato avanti”, ricorrendo subito a misure restrittive. È il caso della Campania e della Puglia.

Piazze chiuse in Campania, è stretta con polemiche

Il Covid continua a essere un virus in salute in Campania dove circola al ritmo di tremila nuovi casi al giorno con una impennata di ricoveri in terapia intensiva. Numeri ai quali la Regione ha cercato di porre un argine con una stretta su parchi e mercati. Una ordinanza ha disposto, con decorrenza da giovedì 11 marzo e fino a domenica 21 marzo, la chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, «fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private». I luoghi indicati resteranno aperti al pubblico solo nella fascia oraria dalle 7.30 alle 8.30. «I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso», si legge nel documento. Stop allo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, «compresi quelli rionali e settimanali», anche con riferimento alla vendita di generi alimentari. «Sono esclusi dal divieto - continua l'ordinanza - i negozi siti in prossimità o all'interno di aree mercatali, purché provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e alle altre attività consentite sul territorio regionale dal Dpcm del 2 marzo 2021». Un provvedimento che ha innescato non poche reazioni. a partire da quella del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: «Trovo quest'ordinanza veramente incomprensibile non solo sul piano politico, ma sbagliata anche da un punto di vista sanitario. Non mi convince. De Luca ci ha abituato a questo suo modo di operare per cui partecipa alla conferenza Stato-Regioni, annusa quello che più o meno è l'orientamento del Governo e lo anticipa con un effetto politico a sorpresa, di propaganda». Anche a Salerno prove di lockdown in corso: a breve lungomare Trieste sarà chiuso con nastri e transenne.

In Puglia divieto di stazionare in luoghi pubblici

Cambia la regione, ma la scelta di anticipare la stretta è analoga. Da mercoledì 10 marzo e sino al 6 aprile in Puglia «è vietato lo stazionamento all'aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali». Lo ha stabilito una ordinanza firmata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per limitare l'ulteriore aumento dei contagi Covid. Inoltre, i sindaci dovranno disporre «la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private». L'ordinanza vieta anche l'attività di asporto dalle 18 e obbliga tutti gli esercizi a esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale. Secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Salute, in Puglia sono state somministrate 410.417 dosi di vaccino, ossia il 95,9% delle quantità consegnate alla regione (pari a 428.005). Restano, dunque, solo 17.588 flaconi.