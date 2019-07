Dalla Carta della cultura all’Albo delle librerie di qualità, ecco il ddl a sostegno della lettura di Andrea Carli

Dalla riduzione della soglia massima di sconto sui prezzi dei libri alla promozione della lettura nelle scuole, alla Carta della cultura per contrastare la povertà educativa, all'Albo delle librerie di qualità, alla Capitale italiana del libro. Sono alcune delle misure previste dalla proposta di legge sulla promozione e il sostegno della lettura, che ha ottenuto il via libera della Camera. Il ddl va ora al Senato per il sì definitivo. Tra le altre soluzioni previste, nuovi strumenti di programmazione e incentivi alla digitalizzazione delle opere.