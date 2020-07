Dalla casa alla bici: ecco tutti i bonus ancora bloccati e quelli già esauriti Finiti i fondi per il bonus baby sitter riservato al personale sanitario e alle forze dell’ordine mentre sono ancora sulla carta ecobonus 110% e l’incentivo per la mobilità sostenibile (che rischia di esaurire subito il budget) di Francesca Barbieri

Dalla baby sitter alle biciclette, passando per le vacanze e per i lavori in casa. Il decreto Rilancio - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio e ora al rush finale in Parlamento per la conversione in legge - ha messo in campo un carnet ampio di bonus per gli italiani.



Beneficiari effettivi e potenziali

Secondo l’Inps le prestazioni Covid (inclusi anche la cassa integrazione, il reddito di ultima istanza e i bonus da 600 e mille euro) al 17 giugno hanno raggiunto 11 milioni di persone per una spesa di 15 miliardi di euro.

L'Ufficio parlamentare di Bilancio ha, invece, calcolato che nel complesso le erogazioni previste dal decreto Rilancio potranno raggiungere circa un terzo delle famiglie italiane, con effetti diversi che dipendono dalla natura e dalla selettività delle prestazioni percepite e dalla tipologia di individui che compongono i nuclei familiari (lavoratori dipendenti, autonomi o altro), e risultano in media pari al 47% del reddito disponibile familiare mensile pre crisi. Risulta inoltre che la fascia più povera delle famiglie riceve in totale l'8,8% degli aiuti esattamente come quella più ricca. Nel primo caso gli aiuti si spalmano su più famiglie (il 46,4% del totale), nel secondo arrivano a un quarto di quelle che rientrano nella fascia con il maggior reddito disponibile.

Il calendario degli aiuti

Per alcuni incentivi la possibilità di fare domanda è stata aperta subito (tanto che alcuni si prospetta in certi casi il rischio esaurimento fondi) per altri invece non è ancora possibile fare domanda. Vediamo qual è la situazione dei principali aiuti.

Bonus baby sitter: fondi esauriti per medici e infermieri

In via di esaurimento sono i fondi per il bonus baby sitter, inizialmente pari a 600 euro (1.000 per operatori sanitari e polizia), poi innalzato dal decreto Rilancio a 1.200 euro (2mila per operatori sanitari e polizia) e ora riconosciuto anche per “pagare” i nonni non conviventi o i centri estivi.

Il bonus che ha un budget di circa 1,57 miliardi (da “dividere” con i congedi parentali retribuiti al 50%) ha ricevuto 451.746 domande al 18 giugno 2020 (ultimi dati disponibili Inps). Le risorse sono esaurite per quanto riguarda i bonus “potenziati” fino a 2mila euro per infermieri, medici, operatori sanitari e forze dell’ordine: i 67,6 milioni previsti, fanno sapere dall’Istituto di previdenza, sono finiti e le domande che stanno ancora arrivando vengono accettate con riserva, in attesa di un eventuale rifinanziamento da parte del ministero del Lavoro.

Super bonus casa al 110%



Da un bonus che sta per finire a un’altro che invece è ancora sulla carta. La maxi agevolazione che riguarda molti lavori in casa - come ad esempio gli interventi di riqualificazione energetica per le seconde abitazioni - è in vigore dal 1° luglio scorso e lo resterà fino al 31 dicembre del 2021. Per le sole case popolari degli Iacp il 110% resterà operativo anche nei primi sei mesi del 2022 e come per tutti sarà spendibile in 5 rate annuali di pari importo.

Ma fare domanda non è ancora possibile perché mancano due provvedimenti attuativi. Il primo dell'agenzia delle Entrate sui dettagli operativi della cessione dei crediti. Il secondo del ministero dello Sviluppo economico che dovrà regolamentare il tema della congruità dei prezzi degli interventi per evitare che ci siano abusi.