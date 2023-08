Dalla Casa dei Tre Orci a Venezia alla masseria in Salento: la casa secondo Luca Bombassei

L'ho condiviso con gli amici, per il mio compleanno: siamo andati a visitare il Cabanon di Le Corbusier e la Villa E1027 di Eileen Gray a Roquebrune-Cap-Martin, in Costa Azzurra. Siamo arrivati dal mare, come faceva Le Corbusier (da marzo a novembre, prenotazioni su capmoderne.monuments-nationaux.fr/visiter ).

LA MIA STANZA PREFERITA

È unica: è la ricostruzione della Casa di Fantasia progettata da Gio Ponti e da Piero Fornasetti per i collezionisti Mario e Lisetta Lucano, nel 1951. L'ho acquistata a un'asta, a Londra, giusto in tempo perché non finisse dispersa. L'ho riportata a Milano, dove era stata concepita per uno dei palazzi gemelli di piazza Piemonte, inserendola nel mio studio di architettura.

Casa di Fantasia: l'allestimento di Gio Ponti e Piero Fornasetti è oggi nello studio di Bombassei.

SE DOVESSI LIMITARE LO SHOPPING A UN QUARTIERE DI UNA CITTÀ

Sceglierei, piuttosto, internet, dove lo shopping è libero e più coerente al mio modo di concepirlo. La mia selezione è attenta alla contemporaneità, alla sostenibilità, al riutilizzo: compro su Drake's, Husbands Paris, L'Étiquette. Per gli acquisti legati all'ambito professionale – oggetti di arredo storico e di design – c'è Morentz Gallery.

Poltrona Fireside di Tove & Edvard Kindt-Larsen, in pelle e teak, 1940, MORENTZ GALLERY (venduta in coppia, 67.828 €). ©Morentz Gallery

IL MIO MUSEO PREFERITO

È il PAC, il Padiglione d'arte contemporanea progettato a Milano da Ignazio Gardella nel 1979, a pochi passi dal mio studio. In questi mesi ricorda il trentennale della strage mafiosa in via Palestro: lo fa con un'edizione di Perfoming PAC dedicata alla relazione tra arte e memoria storica (Dance Me To The End Of Love, fino al 10 settembre).

“Souvenir di Milano” (Progetto “Ninnananna”, 1994), di Maurizio Cattelan: fa parte di “Performing PAC. Dance Me To The End Of Love”(fino al 10 settembre, a Milano). ©Courtesy Collezione Consolandi, Milano

IL MIO LUOGO A VENEZIA

Con due amici architetti, Gordon Guillaumier e Massimo Adario, sto ristrutturando la sede di Venice International Foundation, l'associazione per la salvaguardia di Venezia, di cui sono presidente. Sta diventando uno dei miei luoghi preferiti in città e mi auguro possa diventarlo per tutti i nuovi associati.

LA MIA ARCHITETTURA PREFERITA

Il Kilometro Rosso di Jean Nouvel, l'Innovation District progettato fuori Bergamo all'inizio degli anni Duemila: un'esperienza paradossale fatta in doppia veste, di committente e di co-progettista.

La scala interna del Kilometro Rosso, campus e distretto dell'innovazione voluto da Brembo, l'azienda di famiglia di Bombassei.

SE NON FACESSI QUELLO CHE FACCIO

Farei il contadino. Poter riqualificare la mia masseria cinquecentesca, in Salento, mi ha fatto appassionare all'agricoltura. Ho piantato 3mila nuovi ulivi e iniziato una piccola produzione, che qualcuno ha soprannominato “Bombaolio”. È anche il luogo dove rifletto sull'arte che amo: perciò vi ho portato l'arazzo cucito con i pezzi di sacchi di juta dei raccoglitori di cacao di Ibrahim Mahama.

